Сдержать США: МИД России готов сменить курс

«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — заявил РИА «Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как отметил замминистра, эта политика будет включать противодействие санкциям и попыткам США влиять на внутренние процессы в России.

По его словам, при таких обстоятельствах российская сторона будет доводить до мирового сообщества идею о многополярном мире и существовании альтернативы американскому диктату, политики консолидации «здравых сил» в международном сообществе для противостояния внешнеполитической и информационной агрессии США.

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Рябков обратил внимание, что «американский нарратив» уже давно утратил не только элементы соответствия реальности, но и признаки здравого смысла.

«Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений, чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню», — сказал замминистра, назвав это отражением фундаментальной враждебности в отношении РФ. Он заверил, что Москва будет противостоять этому.

В тот же день о необходимости НАТО вести диалог с Россией и одновременно сдерживать ее заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Диалог с Россией должен опираться на силу. Поэтому у нас двусторонний подход. Нам нужны сдерживание и оборона, но и диалог. Даже если мы не будем верить в улучшенные отношения с Москвой, мы должны иметь возможность управлять этими сложными отношениями», — сказал Столтенберг в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, необходимо свести риски к минимуму. Он назвал диалог с Россией важным, несмотря на все разночтения.

Столтенберг также в очередной раз отметил, что Россия ведет «все более агрессивную» политику. «Мы не должны быть наивными касательно намерений России», — подчеркнул он. При этом генсек альянса не уточнил, что именно имеет в виду под этими намерениями.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе церемонии открытия второй очереди «Библиотеки военного историка» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО) заявил, что после Второй мировой войны отношение Вашингтона к Москве всегда находилось между сдерживанием и прямой конфронтацией. По его словам, Россия по-прежнему ощущает на себе эту идеологию.

Он прокомментировал переданную библиотеке копию телеграммы дипломата из США Джорджа Фроста Кеннана, которая в 1946 году была отправлена из Москвы в Вашингтон. В ней Кеннан призвал к жесткой политике в отношении Советского Союза. Как отметил Песков, наряду с Фултонской речью 1946 года британского экс-премьер-министра Уинстона Черчилля данная телеграмма стала фундаментом для американского мировоззрения и сателлитов США по отношению к СССР и России.

«Это не отношение дружбы и партнерства, к нашему сожалению. Это отношение, в лучшем случае для нас, сдерживания, <...> и в худшем случае — прямой конфронтации. И что бы ни происходило, какие бы перезагрузки и перегрузки ни имели место, какие бы периоды романтизма ни были в наших отношениях, эта идеология Кеннана и Черчилля доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе», — обратил внимание Песков.

Представитель Кремля, говоря о мировом лидерстве Соединенных Штатов, подчеркнул, что в некоторых сферах оно очевидно, в частности, в экономической.

При этом лидерство в решении судеб народов других стран и в смене политических режимов Песков назвал попыткой претендовать на гегемонию, так как в этом плане «лидерство уже показало свою несостоятельность».