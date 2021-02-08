Мог сразу сказать: МИД РФ удивлен заявлениями Борреля о визите в Москву

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — говорится в сообщении российского МИДа.

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На сайте ЕСВД было 7 февраля обнародовано заявление Борреля по поводу московской поездки. Он считает, что российская власть не заинтересована в нормализации отношений с Европой, на что указывает выдворение дипломатов стран ЕС прямо во время его визита.

«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной», — отметил Боррель.

В МИДе заявили, что представитель Евросоюза мог оценить встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым непосредственно после переговоров: его «никто не ограничивал ни во времени, ни в формате».

Глава ЕСВД также сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции в отношении России из-за «нарушений в сфере прав человека». Он подчеркнул, что отношения Европы с Россией неудовлетворительны, но призвал сохранять дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Визит Борреля состоялся 4-6 февраля, во время пребывания главы ЕСВД в Москве МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции, которые «участвовали в незаконных акциях протеста».

Ближе к концу февраля Жозеп Боррель и другие евродипломаты обсудят вопрос новых санкций. «Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами, министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и да, они могут включать санкции», — добавил он.

«Перезагрузку» в отношениях РФ и ЕС российские дипломаты ожидают с 2019 года. В декабре того года Владимир Чижов заявил на приеме в российской дипмиссии в Брюсселе, что новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при новом европейском руководстве.

«Я абсолютно уверен: <...> мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.

По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

Однако взаимозависимость РФ и ЕС, по мнению представителя России, «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также взаимодействием в науке и образовании.

«Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — подчеркнул постпред. Наконец, Чижов пояснил, что «синергия потенциалов России и ЕС» открыла бы широкие возможности для развития обеих сторон.