Захват Капитолия в Вашингтоне: о чем писали телеграм-каналы

Своеобразный итог всему случившемуся в середине недели подводит ИА «Стекломой».

«Ну что ж, дембельский аккорд президентского срока Дональда Трампа удался на славу: захваченный Капитолий (впервые с 1814 года!), четыре трупа, десятки раненых и всемирный позор в прямом эфире.

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Интернет кишит характерными видеонарезками, где кадры с громящими Капитолий протестующими перемежаются аналогичными кадрами из столицы Киргизии. Несмотря на понятный посыл, в Бишкеке уровень политической культуры оказался выше — там никого не убили.

События на Капитолийском холме вызвали шок разве что у самих американских граждан, остальному миру всё было понятно ещё задолго до избрания Трампа. Происходящие в США общественно-политические процессы, получившие в интернете условное название «бразилизация», идут уже много лет. <…>

Что касается частностей, то здесь, как и положено, всё утопает в густой конспирологии. Некоторые сторонники Трампа уже выдвинули версию об операции спецслужб по указке демократов: мол, протестующих заманили в Капитолий (этим объясняется, например, странное бездействие полицейских) для создания нужной картинки, чтобы выставить Дональда Трампа сумасшедшим путчистом-диктатором. <…>

Вряд ли мы узнаем подлинные причины произошедшего. Пока ясно одно: практика решения внутриэлитных конфликтов посредством захвата беснующейся толпой государственных учреждений свидетельствует о чём угодно, только не об устойчивости и процветании политической системы государства», — делает вывод канал.

Уже в конце недели Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа.

По мнению администрации соцсети, действующий президент США подстрекает граждан к насилию и подогревает «продолжающуюся напряжённость».

«Выглядит такое решение, конечно, максимально беспомощно», — оценил позицию компании РИАN.

Многие сторонники Трампа сразу же буквально ринулись в консервативную соцсеть Parler, но ее тут же удалили из Google Play.

«А Apple также вынесла предупреждение об удалении соцсети из App Store в течение 24 часов. Обе корпорации требуют от Parler ввести систему модерации. Как сообщает Fox News, в письме от Apple руководству Parler говорится, что соцсеть использовали для координации митинга в Вашингтоне и штурма Капитолия.

Соцсеть Parler была создана в 2018 году. По интерфейсу она похожа на Twitter, но позиционирует себя как платформа, гарантирующая свободу слова. Сенатор США от Техаса Тед Круз имеет в Parler 4,9 млн подписчиков, а ведущий Fox News Шон Хэннити — около 7 млн», — напоминает «Политджойстик».

Уже в конце недели более двухсот членов палаты представителей конгресса США поддержали идею об отстранении президента Дональда Трампа от должности.

«Но впрочем, не стали бы придавать этому факту слишком большое значение, — рассуждает «Доктор прописал». — Во-первых, это собственные подсчеты телеканала NBC News. Во-вторых, почти все конгрессмены, желающие отстранить Трампа, либо из демократической партии, либо из числа независимых. Республиканец среди них пока что только один.

В-третьих, инаугурация Байдена 20 января, через две недели. Можно, конечно, предполагать, что за это время будут соблюдены все формальности. Включая голосование двух третей сенаторов за отстранение Трампа. Но зачем?».

На прошлой неделе решилась и судьба двух кресел в сенате США.

«Демократы, взяв оба места (какими методами, вопрос лишний - сгорел сарай, гори и хата) в Джорджии, забирают и сенат в целом, говорите? Это не значит, что тотальной однопартийной диктатуре на глубину всего наблюдаемого будущего быть прямо завтра - но вполне рабочий сценарий ее формирования неплохо виден», — пишет «Адекват».

«Раз: упростить до предела правила натурализации, в том числе для нелегальных мигрантов (и заодно максимально упростить иммиграцию на будущее), обеспечив демократическому электорату подавляющее большинство примерно навсегда. Два: размыть состав Верховного суда, увеличив его численность до любой необходимой цифры, с немедленным заполнением вакансий социально близкой публикой. Три: образовать новые штаты в таких местах, где демократам был бы обеспечен контроль над квотами этих штатов в палатах конгресса - нынешний округ Колумбия, Пуэрто-Рико, раздел Калифорнии и далее в меру фантазии. Все эти вопросы решаются простым большинством в каждой из палат.

Здесь обязательно вспомнят, что в сенате интересы меньшинства защищает процедура обструкции с сатаническим именем филибастер, которая позволяет затягивать обсуждение законопроекта на почти произвольное время, а преодолевается только 60 голосами, что по замыслу должно способствовать учету интересов меньшинства при выработке компромисса. Могущество филибастера, однако, не абсолютно: формальных препятствий взять и выключить его в каждом отдельном случае простым большинством нет. Опцию этого выключения сами американцы называют ядерной, потому что после смены власти будет неизбежна ответка - но когда на кону перспектива необратимого перехвата власти, опасаться ответок можно куда меньше. Поэтому к идее похоронить филибастер демократы активно принюхивались еще до осенних выборов.

И если набраться наглости (мы светлые силы, кого нам стесняться?) провернуть описанное быстро, то уже в 2022 можно надеяться иметь не только конституционное большинство в конгрессе, но и контроль над тремя четвертями легислатур штатов. После чего отпадут формальные препятствия и для любого надругательства над конституцией.

Легально воспрепятствовать реализации этого сценария, как полностью, так и в любой части, нечем, что прекрасно сознается обеими сторонами противостояния. И если демократы от этой реализации воздержатся, то не потому, что не могут, а потому, что посчитаются с вероятностью сильнейшего протеста, до гражданской войны включительно, и найдут это последствие недопустимым.

А если не воздержатся - значит, либо не посчитаются, либо не найдут. Прогнозировать не начинаю, покажет время, и, скорее всего, недолгое», — отмечает канал.

А вот профессор Никита Кричевский обратил внимание на заявление ФБР о том, что бюро получило 40 тысяч доносов по участникам штурма Капитолия.

«Жаль, Довлатов не дожил с его сакраментальным «Кто написал 4 млн доносов?», — иронизирует он в своей «Антискрепе».

Пока же все внимание приковано к событиям в Вашингтоне, незамеченной прошла новость о том, что США планируют организовать регулярное патрулирование вдоль берегов России в Арктике. Но на нее обратил внимание «Мейстер».

«При этом министр ВМС США Кеннета Брейтуэйта обвинил Москву в милитаризации региона и «незаконном регулировании судоходства на Северном морском пути» (СМП). Подобные пассажи служат лучшим показателем стратегической важности СМП, развитием которого Россия активно занимается. США категорически не нравится идея, что кто-то другой будет управлять столь перспективным для мировой логистики маршрутом.

К счастью, Россия заранее озаботилась технической базой для освоения и защиты этой территории и сейчас имеет около 40 ледоколов, против 2 у США, а также военные базы в регионе. Это отставание признает и американская сторона, которая ищет возможности арендовать ледоколы у других стран, а пока намерена использовать для патрулирования подлодки.

Все это делает американские угрозы трудновыполнимыми, однако почивать на лаврах все же не стоит – история с «батутом» показала, что американцы могут удивить и быстро сократить свое отставание в той или иной области», — предупреждает канал.

Хочется надеяться, что наступающая неделя будет в США поспокойнее. Впрочем, вряд ли.

На этом все!

До следующей недели.