«Спасибо Канье»: Ким Кардашьян получила титул «Модной иконы стиля»

В Санта-Монике прошла ежегодная церемония вручения наград премии People's Choice Awards. Награды присуждали звездам за достижения в области кино, телевидения, музыки и моды. Фавориты определялись путем голосования в интернете.

В 2021 году победительницей в категории Fashion Icon Award стала Ким Кардашьян. Титул она (по официальной формулировке) получила за то, что ее стиль «на протяжении почти двух десятилетий менял тенденции в мире моды и влиял на них на глобальном уровне».

Кардашьян пришла забирать награду в облегающем черном комбинезоне из плотной кружевной ткани из коллекции Balenciaga «Весна-лето 2021», длинных перчатках и солнцезащитных очках, формой похожих на те, что носил Бэтмен. На церемонии она прошлась по длинному подиуму и приняла приз из рук победительницы прошлого года — актрисы Трейси Эллис Росс. Поддержать звезду приехали ее мама Крис Дженнер и младшая сестра Хлое Кардашьян. Кстати, они обе также получили призы — за выпуск последнего сезона реалити-шоу Keeping Up with the Kardashian.

«Получить награду из рук самой иконы моды для меня большая честь. Спасибо», — сказала Кардашьян в благодарственной речи, обращаясь к Росс. Модная звезда поблагодарила и своего почти мужа Канье Уэста и отметила, что именно он открыл для нее мир моды.

«Канье благодарю за то, что он действительно познакомил меня с миром моды, — сказала Кардашьян. — Я влюбилась в моду, и меня вдохновляют многие люди. Но для меня это как сон, а когда я просыпаюсь, понимаю, что ношу удивительную одежду, пробую новые сочетания, рискую».

Считается, что именно Уэст познакомил супругу с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией, и 2021 год для Ким прошел под знаком этого бренда. Самым запоминающимся костюмом грузинского дизайнера, в котором выходила Кардашьян, стал черный облегающий комбинезон, в котором она появилась на благотворительном вечере Met Gala. Тогда об образе Ким говорили все — и гадали, кто же стал ее спутником на этом мероприятии — Гвасалия или Уэст.

close 100% Ким Кардашьян kimkardashian/Instagram

«Этот образ Ким — новая субкультура и модное заявление, — пишут в американском издании People. — Без лица и опознавательных знаков и все знают, что это она. Канье поддержал ее в креативном выражении себя через искусство. Это высшая степень уверенности в себе».

За составление аутфитов Кардашьян уже больше года отвечает ее персональный стилист Венеда Анастасия Картер. Она — друг семейства Кардашьян-Уэст, больше четырех лет проработавшая стилистом в бренде Уэста Yeezy. С тех пор как внешним видом Кардашьян стала заниматься 28-летняя стилист из Дании, ее образы заметно изменились — добавилось больше молодых брендов и ушли вызывающие наряды.

До этого советы по стилю Ким давал муж. Как она сама признавалась в 2015 году в интервью CNN Style, именно он изменил ее отношения к одежде. «Раньше я думала, что у меня прекрасное чувство стиля, но когда я оглядываюсь назад и вспоминаю свои наряды, мне становится стыдно», — говорила она.

В начале нулевых Кардашьян сама работала персональным стилистом и одевала Пэрис Хилтон, а по совместительству была и ее ассистентом. В задачах будущей звезды стоял подбор образов для реалити-шоу «Простая жизнь», в котором тогда снималась ее начальница.

Те аутфиты из 2000-х годов, конечно, были далеки от высокой моды и кутюрных нарядов, которыми Кардашьян славится сейчас.

На красные дорожки Ким Кардашьян пришла в джинсах, топах и высоких сапогах, позже она стала наряжаться в платья с оборками и в босоножки на платформе, затем перешла к дизайнерским нарядам Givenchy, Azzedine Alaïa и Balmain.

Когда звезду стали приглашать на Недели моды, ей удалось установить дружеские отношения со многими именитыми дизайнерами, например, Оливье Рустеном, Риккардо Тиши и Валентино Гаравани, и тогда уже они стали отвечать за ее выходы в свет. Пожалуй, самым знаменитым образом Кардашьян стало «мокрое» платье-корсет Thierry Mugler, котором она появилась на Met Gala в 2019 году.

close 100% Ким Кардашьян и Канье Уэст на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года Mario Anzuoni/Reuters

«Ее смелому стилю подражают во всем мире. Эффект KKW (Kim Kardashian West — прим. «Газеты.Ru») способен вызывать споры и приводить к появлению новых тенденций. И не имеет значения, вышла Ким в вещах молодого бренда уличной одежды или в ценных винтажных экземплярах именитого дизайнера. В любом случае, она заставляет людей говорить», — пишет о стиле Кардашьян Vogue.

Ким Кардашьян стала полноценным игроком на модной арене в 2019 году, когда запустила свой бренд утягивающего белья Skims, который сейчас производит и пижамы, и платья, и детскую одежду. В этом году ее марку назначили официальным поставщиком нижнего белья для сборной команды США на Олимпиаде в Токио, а пару недель назад звезда представила лимитированную коллекцию с модным домом Fendi, которую раскупили за несколько минут.

За два года работы Ким вместе с командой удалось создать успешный бренд, который оценивается сейчас в 1 млрд долларов наравне с ее косметическими брендами KKW B и KKW Fragrance, которые она вывела на рынок в 2017 году.

По мнению Алины Шкарупы, стилиста и редактора моды Elle.Ru, Ким Кардашьян можно заслуженно назвать модной иконой этого года. Тому доказательство: успешное сотрудничество звезды с Balenciaga, создание более сложного и интересного гардероба — спортивные костюмы и базовые вещи заменили кастомизированные образы Balmain и наряды Alexander McQueen времен самого Маккуина, дизайнерский успех ее бренда Skims.

«Кажется, что все, чего касается рука Ким, вмиг становится трендом, поэтому награду на People's Choice Awards она получила вполне заслужено», — говорит Шкарупа.

Если бы в России существовал аналог премии People's Choice Awards, то главную награду, как считает стилист, могла бы получить Настя Ивлеева. «Мне нравится, что ее стилист Ксюша Смо часто выбирает для своей подопечной классный винтаж и незаезженный люкс», — говорит Алина Шкарупа. На Западе же главный конкурент Ким Кардашьян — актриса Зендая. За ее образы отвечает стилист Лоу Роуч.