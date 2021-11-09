Почему авокадо полезно для людей и вредно для лесов

Поклонники ЗОЖ не могут жить без авокадо. Борцы за сохранение окружающей среды — отказываются его покупать. И действительно, сегодня авокадо стало одним из самых противоречивых продуктов — полезным для организма, но вредным для окружающей среды. «Газета.Ru» вместе с врачами, шеф-поварами и другими специалистами рассказывает, что в авокадо хорошо, а что — плохо.

Авокадо в прошлом десятилетии прочно вошло в разряд «суперфудов» — продуктов, которым приписывают уникальную ценность и огромное количество важных для здоровья витаминов и микроэлементов.

«Авокадо – довольно уникальный фрукт, — подтверждает врач-терапевт сети клиник «Атлас» Кирилл Белан. — В то время как большинство фруктов состоят в основном из углеводов, авокадо отличается высоким содержанием полезных жиров. В целом авокадо содержит довольно много важных нутриентов: клетчатку, олеиновую жирную кислоту, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также другие витамины группы B и калий, поэтому оно и стало так популярно».

Как объясняет врач-невролог Игорь Мацокин, популярность авокадо объясняется еще и тем, что в его мякоти содержится целый спектр веществ, важных для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы — в том числе и тех, что помогают опосредованно. «К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей. Конечно, речь идет о сходном «составе», а не использовании авокадо вместо лечения», — рассказывает врач.

Однако с тем, что авокадо, как и другие продукты, можно называть «суперфудом», медики не согласны: по их мнению, полагаться на содержание полезных веществ в одном овоще или фрукте вообще нельзя — это отвлекает от системных принципов рационального питания.

Те же витамины и микроэлементы, что есть в авокадо, содержатся и в менее экзотичных продуктах.

«Авокадо полезно, как и многие другие натуральные овощи и фрукты. Не совсем уместно возводить какие-то продукты в ранг «суперфудов», а другие рассматривать как посредственные. Питание должно быть сбалансированным, поэтому не стоит бросаться в крайности. Достаточно олеиновой кислоты содержится в оливковом и подсолнечном масле, а также рыбьем жире, клетчатки много в бобовых, орехах, капусте. Витамины группы В можно найти в самых обычных растительных и животных продуктах с нашего стола», — поясняет Кирилл Белан.

Как выбрать спелое авокадо

Самая большая проблема у покупателей — найти спелый плод. Авокадо щупают, пытаясь предугадать, дозреет оно или сгниет. Многие магазины идут на уловки, предлагая купить «проверено спелое» авокадо. Но даже в этом случае шансы нарваться на незрелое или уже сгнившее довольно велики.

«Первый признак, что авокадо гнилое – это отваливающийся черенок. У спелого авокадо черенок будет отделяться легко, но не отпадать самостоятельно. Обратите внимание на цвет кожуры под черенком. Если он темный – значит, авокадо переспевшее, а если бледно-желтого или зеленого – степень зрелости авокадо в норме», — говорит Елена Доронкина, специалист по питанию, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com.

Еще один признак переспелого авокадо – ямка после надавливания. Если появляется сильная вмятина, авокадо перезрело, а если ямка не образуется вовсе, плод не доспел и ему стоит полежать несколько дней. «У авокадо правильной зрелости вмятина после надавливания образуется, но исчезает очень быстро», — объясняет Елена Доронкина. Она также советует обращать внимание на цвет кожуры. «У спелого авокадо он будет насыщенным зеленым, а если цвет очень темный или даже ближе к черному – плод перезрел, внутри он также будет темным», — говорит эксперт.

По словам Олега Чакряна, бренд-шефа японских ресторанов «Тануки», спелое авокадо можно распознать, если хорошенько его потрясти. «Возьмите авокадо в руку и потрясите его. В спелом плоде вы услышите, как стучит косточка, она должна свободно перемещаться», — объясняет он.

Гастроботаник и шеф-повар ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный советует не гадать, а покупать авокадо сорта хасс. По мнению шефа, этот сорт с наибольшей вероятностью будет зрелым и отлично подойдет для приготовления гуакамоле, гаспачо и муссовых десертов из авокадо.

«Его легко узнать по черной кожуре и округлой форме, текстура спелой мякоти – маслянистая, без волокон, за счет чего его легко пюрировать в блендере, а часто достаточно просто размять спелый плод вилкой», — советует Колодяжный.

Что готовят из авокадо

Блюда с авокадо гармонично влились в современную российскую кулинарию, и это во многом заслуга рестораторов и шефов, считающих фрукт одним из самых гастрономических продуктов. Тосты и брускеты с гуакамоле, роллы с авокадо, и, конечно, любимый россиянами «салат из рукколы с креветками и авокадо» – сегодня эти позиции есть в меню каждого второго заведения.

Шеф-повар ресторана Atmosphere Николай Архипов считает, что своей популярностью авокадо обязано, в первую очередь, моде на ЗОЖ. «Авокадо – настоящее спасение для тех, кто следит за фигурой. Я сам недавно похудел на 10 кг на «зеленой диете». И если бы не авокадо, мне пришлось бы питаться одними огурцами», — рассказывает он.

На своей кухне шеф использует авокадо как в теплом, так и в холодном виде. «Авокадо хорошо сочетается с мягким крем-сыром и с хумусом. И, конечно, просто авокадо, приготовленное на гриле – это настолько просто, насколько гениально. Также я рекомендую подавать авокадо с морепродуктами, либо как гарнир к мясному шашлыку», — говорит Архипов.

Любимый россиянами салат из рукколы, креветок и авокадо, по мнению шефа, будет в моде всегда. «Острота рукколы, сладость и сочность креветок и маслянистость авокадо – идеальное сочетание продуктов», — объясняет он.

С ним согласен Джем Редута, шеф-повар «МореКофеОкеан by Erwin». По мнению шефа, салат из рукколы с креветками и авокадо уже можно смело отнести к категории «классических ресторанных блюд». «В этом салате нет продуктов, которые могут не понравиться, а сочетание и баланс вкусов на нужном уровне. Так что, мне кажется, что это блюдо никогда не устареет», — полагает Джем Редута.

Не устареет, но будет «развиваться и прогрессировать» – уверен Андрей Колодяжный. «Не стоит забывать о самых популярных сегодня поке и боулах! Они стали «салатами новой волны», но зачастую готовятся на основе тех же ингредиентов – авокадо, морепродуктов и свежих миксов зелени», — говорит шеф.

Как рассказал «Газете.Ru» шеф-повар ресторана Assunta Madre Кателло Сансоне, авокадо, которое продается в России, намного лучше итальянского. «В Италии чаще всего можно найти вязкие невкусные авокадо, а в России они сладкие, хорошего качества», — говорит он. Популярность авокадо в меню ресторанов шеф объясняет тем, что этот продукт универсален и отлично сочетается со многими ингредиентами. На своей кухне шеф использует авокадо разных сортов, ориентируясь на сезонность.

«Лично я люблю подавать авокадо с тартаром из говядины. Я готовлю его в мексиканском стиле с добавлением халапеньо. Авокадо идеально дополняет и освежает это блюдо, при этом не перебивая вкус мяса», — рассказывает Кателло Сансоне.

Мирко Дзаго, шеф-повар ресторанов Onest и «Аист», тем не менее, вспоминает, что еще несколько лет назад найти хорошее спелое авокадо было настоящим испытанием. Лучшим и самым насыщенным по вкусу шеф считает сорт хасс. Сегодня он предлагает гостям «Аиста» попробовать «зеленую» версию салата «Цезарь» с авокадо вместо курицы.

«Я считаю, что из авокадо можно приготовить очень много блюд: закуски, горячее, десерты. Например, некоторые повара делают мороженое или семифредо из авокадо, жарят его на гриле, добавляют в начинку для пиццы. Также оно хорошо сочетается с соусами на основе цитрусовых или, например, с вялеными томатами».

Несмотря на всю питательную и гастрономическую ценность, многие европейские рестораны убирают блюда с авокадо из меню.

Причина – урон, который выращивание авокадо наносит окружающей среде. Евгений Михайлов, шеф-повар ресторана Drinks@Dinners готовит блюда с авокадо, но признается, что этот фрукт совсем не «эко-френдли».

«Для выращивания авокадо вырубаются целые леса, используется огромное количество воды, поэтому у людей, проживающих рядом с плантациями, существует проблема недостатка питьевой воды. Она касается не только людей, но и диких животных и скота», — объясняет Михайлов.

Посетители ресторанов, которые волнуются об экологии, начинают отказываться от продукта из-за вреда, который он наносит природе. «Раньше авокадо в моем рационе было ежедневно. Смузи, салаты, гуакамоле, авокадо с солью или тост с авокадо на завтрак — любовь! — рассказывает москвичка Ирина Н. — Вот уже год как я перестала его покупать, так как узнала, что из-за огромного его потребления леса в Центральной и Южной Америке стали вырубать, засаживать деревьями авокадо. А почва, в которой растет фрукт, для других растений непригодна, а это значит, что леса не восстанавливаются и многие растения и животные гибнут».

Еще одной причиной называть авокадо продуктом, вредящим экологии, становится его южное происхождение. «Транспортировка авокадо в Европу занимает много времени и большого количества древесины для упаковки и отправки продукта», — делится Ирина Н.