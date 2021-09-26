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Стиль

«Носить бабушкины вещи на самом деле круто»

Что делать со старой одеждой

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Benoit Tessier/Reuters
Одежда уже двадцать лет висит в шкафу, но ее жалко выбросить — это проблема привычная, но решаемая. «Газета.Ru» выяснила у психиатра, почему люди копят старые вещи, а со стилистами обсудила, как их носить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во всем мире активно пропагандируют осознанное потребление. Людей призывают покупать исключительно нужные вещи — и для долгосрочного пользования. Пока экоактивисты говорят о грядущей экологической катастрофе, к которой ведет, в том числе, и производство одежды, большинство продолжают ежесезонно покупать новые вещи, чтобы подстроиться под быстро меняющуюся моду. В результате в гардеробе с годами скапливается огромное количество ненужных вещей.

Виктор Нурдаев, психиатр медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, связывает склонность к накоплению вещей с несколькими факторами — это и особенности русского менталитета, и воспоминания, связанные с определенными предметами, и неосознанная попытка что-то или кого-то удержать в жизни.

Врач отмечает, что это может быть как и абсолютно безобидной сентиментальностью, так и силлогоманией (патологическим накопительством). В последнем случае необходима помощь специалиста.

«Такое расстройство сопровождается и другими симптомами, например нарушениями восприятия, внимания, памяти и другими», — уточняет Виктор Нурдаев в разговоре с «Газетой.Ru».

От старых вещей не обязательно избавляться, тем более, если это для вас тяжело. Благодаря стилистическим приемам им можно дать новую жизнь в гардеробе, тем более что мода циклична и то, что было в тренде раньше, обязательно вернется вновь.

Специалист по истории моды и стилист Яна Демченко советует доставать с дальних полок стеганые «ромбиком» куртки и юбки, широкие кожаные брюки, пальто с мягкой линией плеча, брючные костюмы свободного кроя, свитеры с гипертрофированно длинными рукавами, а еще комбинезоны, лоферы на толстой подошве, остроносые сапоги на умеренном каблуке и сумки из 2000-х.

Стилист Анастасия Андреянова напоминает, что не стоит забывать про всеми любимые джинсы Levi's. «Модели из 70-90-х стоят невозможных денег, поэтому, если они есть у вас в закромах, это вам значительно сэкономит бюджет», — говорит модный эксперт «Газете.Ru».

Также Анастасия Андреянова посоветовала обратить внимание на немного нелепые, с ироничными надписями, детские футболки, которые еще называется baby tee. Их стилист предлагает сочетать с классическими дорогими костюмами, например, Bottega Veneta.

Чтобы винтажный образ смотрелся выигрышно, а не с «бабушкиного плеча», важно не переборщить. Стилисты говорят, что полностью в винтажные вещи одеваться крайне рискованно. «Носить бабушкины или мамины вещи на самом деле круто, но старайтесь выстроить контраст», — говорит Яна Демченко.

Профессионалы предлагают сочетать винтажный жакет с современными джинсами и трендовой сумкой, а если выбирать «бабушкино» платье, то стилизовать с актуальной обувью. Чтобы точно не ошибиться, следует внедрять в свой гардероб по одной вещи.

Если грамотно стилизовать не получается или не хочется, то можно отнести вещи в магазины, где занимаются созданием новых вещей из старых. Процесс уже успел получить модное название — апсайклинг. В России огромное количество локальных брендов, которые стали сторонниками этого типа производства. Это и Rigraiser, и Vina, и Pijmak, и «Мятка», и Re/Marka, и Wollenberg, и Jeans Revision.

«Мы преобразуем одежду техникой пэчворк (лоскутное шитье — «Газета.Ru»), полностью меняем крой, добавляем нашивки, соединяем разные предметы одежды вместе, меняем изначальную функцию вещи, — рассказывают «Газете.Ru» создательницы бренда Vina Виктория Пирогова и Анастасия Липяговская. — Например, мы делаем юбку из галстуков, платье из рубашек, куртки из джинсов».

Бренд Rigraiser проводит мастер-классы по апсайклингу вещей, на которых желающие могут прийти со своей одеждой и научиться разным техникам пошива. «Мы делаем из старых вещей предметы искусства, которые можно носить на себе: пиджаки, пальто, тренчи, рубашки, свитера, брюки и многое другое», — говорит основательница марки Анна Леконцева.

Также старые вещи можно сдать в пункты сбора вещей в отделах социальной защиты граждан или контейнеры «Добрые ящики», «Зеленая капля», «Лепта» или пожертвовать храмам или благотворительным организациям. Если вещи в очень хорошем состоянии, их можно продать на ресейл-платформах, например, Second Friend Store, Oskelly или Relove. Если в плохом — отнести в магазины, где принимают на переработку (H&M, Monki, Uniqlo), и получить скидку или бонусы.

Лишней одежды, которая затем с большой вероятностью превратится в старую и ненужную, в гардеробе может стать меньше при ее правильном выборе.

А вот покупать вещи в масс-маркете и товары из дешевых тканей не стоит, советует стилист Анастасия Андреянова. Одежда из тонких тканей и без хорошо держащего форму каркаса по определению не может служить долго, добавляет Яна Демченко. В первую очередь это касается трикотажа.

«Относитесь к вещам бережно. Когда заканчивается сезон, пакуйте их в чехлы и коробки и убирайте подальше, чтобы не цеплялись и не пылились. Они ответят вам благодарностью и избавят от поиска дублей на замену», — резюмирует стилист.

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