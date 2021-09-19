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Стиль

Как приготовить идеальный стейк

Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса

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Приготовить сочный стейк — целое искусство: кусок говядины слишком легко превратить в сухую подошву. Специально для «Газеты.Ru» московские шеф-повара дали советы, как избежать провала при приготовлении воскресного ужина и пожарить стейк, от которого грядущий понедельник станет не таким уж и тяжелым днем.

В этом году говядина оказывается самым популярным видом мяса у россиян — после курицы и индейки.

В отличие от мяса птицы, приготовить «правильную» говядину не так просто. Прежде всего, нужно выбрать подходящий кусок мяса.

«Проще всего, зайти в фирменный магазин и купить там уже обработанный и подготовленный кусок мяса», — советует Константин Борисов, шеф Dizengoff и Shalom,bar.

При выборе мяса нужно ориентироваться на два показателя: отруб (бывает премиальный и альтернативный) и мраморность (жировые прожилки). Чем больше мраморность, тем сочнее мясо.

«Премиальное мясо для стейка делается из быка, а не из коровы. Самая популярная часть – это вырезка — поясничная мышечная ткань. Поясница – малоподвижное место, поэтому мясо относительно постное и нежное. Самые популярные премиальные стейки – «Рибай» и «Стриплойн», — говорит Игорь Тихомиров, старший повар кафе «Гоголь-Моголь».

«Рибай» — шейная часть с умеренной мраморностью. «Стриплойн» (продолжение «Рибай») — спинная часть на ребрах.

Альтернативные стейки вырезаются из самых разных частей животного, таких как лопатка, пашина, кострец, поясничная часть.

«Мне альтернативные стейки нравятся больше – у них более интенсивный и интересный вкус. Оптимальное соотношение «цена-качество» у стейка «Денвер», — говорит Константин Борисов.

Он советует выбирать стейк не из свежей партии, а когда остается 2-3 дня то конца срока хранения. Такое мясо, по мнению повара, «дозревает» в упаковке и становится только лучше.

«Вес хорошего стейка должен быть от 300 г, а толщина от 2 см. С таким куском можно поиграть с прожаркой», — считает Игорь Тихомиров.

Перед жаркой надо обязательно дать мясу «отдохнуть» и нагреться в комнатной температуре, советуют шефы.

«Пусть мясо минут десять полежит, выровняется по температуре. Готовое к жарке мясо меняет свою консистенцию, становится более мягким, в то время как мясо, вытащенное из холодильника, более плотное», — говорит Игорь Тихомиров.

Для приготовления стейка лучше всего подойдет чугунная сковорода с толстыми стенками (она хорошо нагревается и держит температуру).

«Сковорода с тонкими стенками быстро остывает при соприкосновении с мясом, из-за чего стейк может дать сок. Дома я использую чугунную гриль-сковороду, хорошо нагреваю ее до дыма и отставляю в сторону. Смазываю оливковым маслом, добавляю морскую соль, дробленый перец, возвращаю на огонь, и еще раз нагреваю», — рассказывает Борисов.

В свою очередь Тихомиров рекомендует взять сковородку с рифленой поверхностью.

«В процессе жарки у мяса выделяется собственный жир, на котором оно прекрасно готовится, без дополнительной помощи. Рекомендуется жарить на рифленой поверхности, как раз из-за жира, чтобы он стекал в углубления, и стейк не плавал в жиру, — советует Игорь Тихомиров.

Когда солить? Даже среди поваров единого ответа нет.

«Здесь только ваше желание. А вот перчить лучше в самом конце, потому что соль для вкуса, а перец для аромата, причем лучше добавлять свежемолотый перец из мельницы», — рекомендует Игорь Тихомиров.

Тоже самое касается и других специй. Среди самых популярных к мясу – чеснок, тимьян и розмарин.

«Эти специи смешаются с жиром и придадут мясу дополнительный вкус. Этим «соком» можно поливать стейк в процессе приготовления», — говорит Игорь Тихомиров.

Степень прожарки мяса шефы рекомендуют определять при помощи электронного термометра: 50°C внутри куска означают, что он прожарен до степени Rare, 55°C – Medium Rare, 60°C – Medium, 65°C – Medium Well, 70°C – Well Done.

«Не советую жарить мраморную говядину в степени Rare (сырое, с кровью). Мало кому понравится откровенно сырой и жирный кусок мяса. Для «Рибай» и «Стриплойн» рекомендованная степень прожарки – Medium (средняя). Well done — это сочный кусок мяса однородного цвета серого оттенка. А вот пересушенный и горелый — подошва», — говорит Игорь Тихомиров.

Шефы также советуют дать мясу после жарки отдохнуть: так, все соки разойдутся по стейку, цвет станет равномерным, а само мясо будет «таять во рту».

«Я выбираю средний кусок мяса (250-300 г и толщиной около 2 см), жарю его с двух сторон на сильном огне по 1,5 минуты. Снимаю мясо, кладу в фольгу, даю отдохнуть и еще раз на огонь на 15 секунд», — делится своим рецептом Борисов.

В качестве гарнира к стейку шефы советуют выбрать овощи-гриль, картофель в любом виде или микс из салатных листьев, заправленный оливковым маслом и крупной солью. На родине стейк-хаусов – в Америке – стейки подают со сливочным маслом.

«Это дело вкуса, однако правило есть: на сливочном масле со специями нужно либо готовить сырой кусок мяса, либо подавать его к готовому горячему стейку», — заключает ихомиров.

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