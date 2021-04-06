Колготки в сетку и плохой испанский: Джилл Байден стала героиней Twitter

Первую леди США доктора Джилл Байден впервые раскритиковали в Twitter за внешний вид. После того, как в СМИ была опубликована фотография от 1 апреля, сделанная по прибытии супруги президента из Калифорнии на военную базу Эндрюс в Мэриленде, блогер и автор подкаста Уэйн Дюпри написал в соцсети: «Звонила Мадонна, просила вернуть свой дешевый образ, док», добавив ссылку на свой блог о наряде Джилл Байден. В тот день на ней были черное платье выше колена, расклешенная юбка которого была украшена широкой кожаной каймой, черный двубортный жакет, сетчатые колготки и ботильоны на каблуке. В этом образе Уэйн Дюпри увидел отсылку к моде 80-х – он оценил такой наряд как неподходящий для 69-летней доктора наук и первой леди США.

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Часть пользователей соцсети автора поста поддержала. «Выглядит смешно… Это наряд для трехлетки, а не для пожилой», — говорится в комментариях. «От классики к дешевке», — пишет одна из пользовательниц. «Эта Джилл не слишком достойно принимает свой возраст», — отмечает дама из Небраски. Еще один пользователь написал, что колготки в сеточку портят любой образ. «Они могут быть дорогими, но она выглядит до черта дешево в таком виде. Какой стыд для первой леди», — пишет обитатель Twitter.

Попытка широко раскритиковать образ Джилл Байден, однако, обернулась для самого Уэйна Дюпри потоком оскорблений. Сторонники первой леди США и ее супруга – и противники Дональда и Меланьи Трамп – создали в комментариях к посту автора целую галерею снимков, на которых изображена предположительно бывшая первая леди в обнаженном виде и эротичных позах. Эти фотографии служили доказательством тому, что «дешевой» была как раз Меланья Трамп – а Джилл Байден хороша в любом возрасте, а стыдить ее за наряд, не соответствующий возрасту, нельзя.

Те, кто не стал прикреплять фотографии, написали: «Погуглите модельные фото Меланьи Трамп» и «Вы, должно быть, шутите, я видел сиськи Меланьи». Один из пользователей даже написал, что нынешняя первая леди – куда привлекательнее, чем «русский шпион, пошедший на операцию по смене пола, который был у нас первой леди до этого».

Люди, которые избежали соблазна напомнить, что в прошлом Меланья Трамп принимала участие как модель в обнаженных и полуобнаженных съемках, отчитали автора поста за решение критиковать Джилл Байден за неудачные колготки.

«Похоже, вы думаете, что порочить женщину за ее внешний вид – это нормально, — написала одна из подписчиц соцсети. – А также приплетать ее возраст. Ни то, ни другое – не хорошо. Эйджизм и шовинизм – это формы дискриминации. Почему вы ее ненавидите?»

Apparently people are mad that Jill Biden wore "fishnets."



These are not even fishnets, people. They're just patterned tights.



Grow up. pic.twitter.com/rCX0fN4oJ3 — Tara (@tara_atrandom) April 4, 2021

Другие пользователи соцсети многократно повторили, что Джилл Байден будет сохранять «высокий класс» в любом виде и может носить какие угодно колготки – в любом случае, она окажется лучше, чем ее предшественница Меланья Трамп. При этом внимательные наблюдатели отмечали, что колготки Джилл Байден все же не представляют собой классическую сетку, считавшуюся вульгарной еще в 80-е – на них просто есть кружевной узор.

В эти же дни в Twitter обсуждается и другой faux pas первой леди США – ее попытка произнести фразу на испанском языке в Калифорнии на встрече с испаноязычными работниками ферм 31 марта. Мероприятие было организовано по случаю Дня Сесара Чавеса – праздника, который отмечается в нескольких штатах США в память о борце за справедливую оплату труда рабочих-мигрантов Сесаре Чавесе, которых происходил из семьи выходцев из Мексики.

Jill Biden's latest hispandering will make your day.



It's "si se puede," Jill.



We're not impressed. pic.twitter.com/s5aIozyjEs — Sara Gonzales (@SaraGonzalesTX) April 1, 2021

Говоря о правах и возможностях мигрантов, приезжающих в страну из стран Центральной и Латинской Америки, Джилл Байден, как задумывалось, произнесла «Si, se puede» (звучит как «си се пуэде», что в переводе означает «да, это возможно»). Однако в ее устах это прозвучало как «си се пуадуэ», что вызвало резкую критику со стороны обитателей Twitter – испаноязычных или знакомых с испанским языком.

Многие писали, что смеялись до истерики, услышав, как первая леди США обращается по-испански, удивлялись, что она не смогла произнести одну фразу, будучи доктором наук, и напоминали, что Меланья Трамп говорит на пяти языках (действительно, утверждается, что она знает английский, словенский, немецкий, французский и итальянский, но насколько хороша она владеет двумя последними – неизвестно).