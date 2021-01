Из поэтов в модели: как складывается карьера Аманды Горман

Аманда Горман, 22-летняя поэтесса из Лос-Анджелеса и выпускница Гарварда, выступившая с речью «Холм, на который мы взбираемся» на церемонии инаугурации Джо Байдена, подписала контракт с модельным агентством IMG Models, с которым работают Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс и Эшли Грэм. Помимо призывающего к единству и миру пафоса ее речи, Горман запомнилась публике ярким модным образом: она выступала в желтом пальто Prada и с собранными волосами, перевязанными красной лентой.

После ее выступления ленты были раскуплены на сайте магазина, а частота упоминания «желтых пальто» в поисковике увеличилась на 1328% (по данным поисковой системы Lyst), ознаменовав появление не только «голоса поколения», как называют Аманду, но и новой иконы стиля.

«Мы — свидетели страны и времени, когда худенькая темнокожая девушка, потомок рабов, воспитанная матерью-одиночкой, может мечтать стать президентом, а также выступать с речью в его честь, — произнесла Аманда Горман на инаугурации. — Мы стремимся создать страну, приверженную всем культурам, цветам кожи, характерам и условиям жизни человека».

Через несколько часов после ее выступления две книги Аманды попали на первое место в списке бестселлеров Amazon. «Я упала на пол [от неожиданности]. Мои книги — номер 1 и номер 2 на Amazon после первого дня выпуска», — написала она по этому поводу в Twitter.

Горман, которая в детстве называла себя книжным червем, в юности преодолела дефект речи и стала первой национальной молодежной поэтессой США в 2017 году. Теперь она пополнила ряды инаугурационных поэтов, таких как Роберт Фрост и Майя Энджелоу, став самым молодым поэтом в истории США, выступавшим на церемонии.

Горман, выросшей в семье одинокой учительницы английского языка в средней школе, пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы сделать карьеру. Аманда и ее сестра-близнец Габриэль, активистка и кинорежиссер, родились преждевременно. В детском саду у будущей поэтессы диагностировали слуховое расстройство, из-за которого у нее развился дефект речи. Когда она училась в третьем классе, учитель познакомил ее с поэзией, и именно через написание и чтение стихов она обрела свой голос. Девочка увидела образец для подражания в темнокожей поэтессе Майе Энджелоу, чья автобиография «Я знаю, почему поет птица в клетке» напомнила ей о собственной жизни.

«Прямая, как статуя, с кожей, блестящей, словно отполированной, с волосами, собранными в косички и туго стянутыми сзади красной атласной повязкой от Prada, высоко надетой, как тиара, она напоминала то, что поэт Кае Темпест называет «Новыми Древними»: божество, которое снизошло до нас», — так написала об Аманде журналистка The Guardian. Горман, по ее словам, стала десятой музой — вдохновляющей поэзию демократии.

«Я темнокожая женщина с мощным пером и большим сердцем, и мне нравится, что мой внешний вид отражает мое достоинство», — заявила Горман в интервью Harper's Bazaar, говоря о своей любви к одежде. Она также призналась, что любит «яркие, царственно выглядящие платья, расшитые цветами», которые напоминают о ее происхождении. «Я также фанат суперстильного и удобного трикотажа Виктора Глемо», — добавила девушка.

В 2014 году, в возрасте 16 лет, Аманда основала некоммерческую организацию для поддержки поэтических семинаров и лидерских навыков молодежи под названием One Pen One Page. В следующем году она опубликовала свою первую поэтическую книгу «Тот, для кого еды недостаточно» и отправилась в Гарвард изучать социологию, закончив университет в прошлом году. Горман заявила в интервью New York Times, что не хотела бы фокусироваться на злобе, расизме и разделении Америки за четыре года правления администрации Трампа: она хотела «использовать слова, чтобы представить способ, с помощью которого страна все еще может объединиться и исцелиться». Этот путь требует действия, говорится в ее стихотворении: «Мы поднимаем наши взоры не на то, что стоит между нами, а на то, что стоит перед нами. Мы закрываем пропасть, потому что знаем, что наше будущее должно быть на первом месте, и мы должны сначала отбросить наши разногласия. Мы складываем оружие, чтобы протянуть друг другу руки, мы не хотим никому вреда, а хотим гармонии для всех».

Заключение модельного контракта с Горман рассматривается экспертами модной индустрии как стратегическое, поскольку современные бренды борются за покупателей поколения Z, а они легко расстаются с брендами, которые не считаются с социальными, политическими и экологическими проблемами. Горман, основавшая благотворительную организацию, — идеальный кандидат, чтобы стать лицом модного лейбла, который хотел бы не просто продавать одежду, а решать какие-то социальные проблемы. В агентстве IMG Models Горман будет заниматься «поддержкой бренда и других смежных с модой проектов», сообщает издание The Business of Fashion.

В следующем месяце Аманда также станет первой поэтессой, выступившей на Суперкубке, где прочитает собственное стихотворение в честь трех человек, отмеченных за особые достижения в пандемию, перед матчем. Выступление будет показано на стадионе Рэймонда Джеймса и транслироваться по телевидению.