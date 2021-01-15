«Конец индустрии»: пандемия ударила по шубам из натурального меха

Конец меховой эпохи

В декабре 2020 года в Нью-Йорке неожиданно раскупили шубы из натурального меха, сообщало издание New York Post. Марк Кауфман, владелец магазина Marc Kaufman Furs в Челси, признался изданию, что продажи идут настолько хорошо, что он не успевает следить за спросом на меховые изделия ценой от $1000 до $10 000. В начале пандемии он готовился к падению доходов на 45%, однако в 2020 году они, напротив, выросли на 10%. Дела пошли в гору и у владельца магазина Dimitrios Furs Димитри Леттаса,у которого число заказов выросло на 20%. По его словам, в основном интерес к меху проявляли молодые женщины в возрасте от 25 до 35 лет — они приобретали такие вещи, как кашемировые кейпы, отделанные лисьим мехом. Дамы постарше выбирали натуральные шубы из норки или лисы — некоторые особенно вычурные изделия доходили по цене до $6995.

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Продавцы мехов объясняли рост продаж холодной погодой и ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией. Предприниматели считали, что шубы приобретают, чтобы проводить больше времени на улице, так как с 11 декабря в Нью-Йорке запрещено заходить в помещения ресторанов, и гости вынуждены есть на улице.

Однако общий тренд не меняется, считают модные эксперты и ритейлеры: пандемия серьезно ударила и по производству, и по продаже меховых изделий, несмотря на частные проявления спроса, как в Нью-Йорке. По данным Международной федерации меха (IFF), стоимость рынка оценивалась в $22 млрд в 2019 году, что на 45% ниже $40 млрд в 2015 году. «Прошлый год был самым тяжелым из всех, что я когда-либо знал, — рассказал Марк Оутен, исполнительный директор федерации меха изданию The Business of fashion. — Динамика отрасли сильно изменилась».

Истребление норки, у которой нашли мутацию коронавируса, в Дании положило конец развитию производства норковых шуб в стране. По словам экспертов, борьба за права животных и так рано или поздно вынудила бы прикрыть норковое производство. Теперь Kopenhagen Fur, крупнейший пушной аукционный дом в мире, кооператив датских фермеров, готовится к закрытию в 2023 году. По данным компании, до пандемии аукционный дом продавал 40% норковых шкур в мире, а также шкуры шиншиллы и лисицы, и ему принадлежало 60% рынка. По словам исполнительного директора Kopenhagen Fur Йеспера Лауге Кристенсена, у компании по-прежнему есть шкуры на сумму около 10 млрд датских крон ($1,62 млрд). Но после того, как они будут проданы, начнется ликвидация бизнеса. «Для Дании это был ужасный год, — заявил Кристенсен. — Это конец индустрии звероводства в известной нам Дании».

По оценкам Euromonitor International, мировое производство меха и меховых изделий (включая искусственный мех) в прошлом году сократилось на 2,6%. В Западной Европе снижение составило 13,3%. «Целостность цепочки поставок продукции стала вопросом общественного здравоохранения и моральной проблемой, что делает будущее меховой индустрии очень неопределенным», — пояснила Ирина Иванова, консультант по роскоши и моде в Euromonitor International.

В России также отмечают негативную динамику в продажах. «На начало 2020 года значительного изменения розничных цен на изделия из натурального меха на рынке не было, — рассказала «Газете.Ru Влада Иванюк, заместитель коммерческого директора компании «Снежная Королева». — Связано это с тем, что в 2019 году была аномально теплая осень, и в центральной России не было зимы. Покупатели, которые все-таки приобрели в тот год зимнюю верхнюю одежду из натурального меха, так и не смогли её носить». По ее словам,

продажи в целом по рынку упали от 25 до 50% в 2019 году по отношению к 2018-му, в результате у продавцов зимней одежды на начало 2020 года скопились большие остатки товара, а у покупателей еще оставались неношеные обновки.

2020 год принес еще больше испытаний для бизнеса. «Введение карантина полностью остановило продажи, затем наблюдался короткий период повышенного спроса в секторе розничных продаж одежды, что, скорее, было связано с усталостью людей от изоляции, хотелось порадовать себя, — пояснила Иванюк. — Приобретение дорогостоящих товаров стало обдуманным вложением средств, поскольку нестабильность в курсе валют, рост цен на золото, падение цен на нефть вызывали опасения людей за имеющиеся накопления и неуверенность в будущем».

Активный всплеск продаж дорогостоящих меховых изделий быстро закончился, а на дальнейшее снижение покупательской активности повлияло несколько факторов — ожидание возможного повторения теплой зимы, возобновление локдауна и ограничение активности, рост заболеваемости, снижение доходов населения, увеличение количества людей, потерявших работу. Уменьшение оборота эксперт оценивает от 25% до 45% в среднем по рынку одежды из натурального меха 2020 к 2019 году, при этом вырос интерес и увеличился оборот по таким категориям зимней верхней одежды, как куртки и пуховики, модели из более демократичных видов меха. Шубы, тем не менее, некоторые ретейлеры называли одним из пунктов самых популярных новогодних подарков в России.

Теперь из-за истребления норок на зверофермах в Дании и выросшего ажиотажного спроса на шкурки норки на аукционах, цены на готовые меховые изделия могут вырасти на 15-40%, предсказывает эксперт.

«Изменение спроса заранее сложно оценить, поскольку он зависит от общего изменения розничных цен, в том числе от изменения курса валют, экономической, эпидемиологической ситуации, — добавила она. — Мы предполагаем, что спрос на верхнюю одежду из натурального меха может сохраниться примерно на уровне текущего сезона».

Не модно и не молодежно

Эксперты из мира моды настроены менее оптимистично. Так, Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, отмечает, что все больше крупных брендов отказываются от производства одежды с использованием натурального меха и смотрят в сторону новых материалов. »Chanel, Prada, H&M — в мире десятки компаний, которые за последние несколько лет заявили о прекращении производства меховых элементов гардероба. Более того, производство натурального меха серьезно ограничено во многих странах Европы, а в Австрии, Нидерландах, Хорватии, Словении, Норвегии, Чехии оно и вовсе запрещено», — добавил Шумский.

На фоне развития тренда на экологичность и перехода на удаленку, а также снижения объемов производства пушнины в России и снижения покупательской способности населения в ближайшие несколько лет в нашей стране роста спроса на меховые изделия не предвидится, считает эксперт. «Более того, магазины одежды предлагают современные решения – искусственные шубы, которые, конечно, уступают по тепловым характеристикам настоящим, однако выглядят довольно неплохо и позволяют бережно относиться к окружающему миру», — резюмировал Шумский.

Если в Нью-Йорке, по словам предпринимателей, спрос на шубы вырос в декабре, то в Лос-Анджелесе, напротив, вступил в силу запрет на торговлю и изготовление изделий из натурального меха.

«Не думаю, что разовый рост продаж в Нью-Йорке – тенденция: информация об увеличении продаж меховых изделий может быть лишь очередным ходом продавцов для привлечения внимания потребителей к покупке меха, — пояснил президент Национальной палаты моды. — Я не стал бы разделять оптимистический прогноз некоторых производителей о том, что в будущем меховая индустрия будет расти. На некоторых рынках, например, в Китае, потребление натурального меха может вернуться к доковидным цифрам, но и то вряд ли. Принципы устойчивого потребления, в которые мех не вписывается, не влияют пока ещё на потребление в Китае так, как на Западе. Поэтому сегодня Китай — самый большой рынок для изделий из меха. Но даже он движется по экологичному пути, заменяя шубы на не менее теплые, однако гуманные аналоги».

По словам Шумского, для стран с холодным климатом натуральные меха все ещё актуальны, но и там появляются синтетические и инновационные решения, которые исполняют задачу утепления. «Тут уместно вспомнить молодой российский стартап из Санкт-Петербурга, который придумал, как наносить нагревательные элементы на ткань, а не помещать под подкладку батарею — такие вещи уже делает компания Red Fox, — приводит пример эксперт. — Куртки из такой ткани способны сохранять тепло в экстремальных условиях при сверхнизких температурах. Такие вещи, при хорошем дизайне, могут стать ультрамодными и сделать слова «шуба» и «пуховик» устаревшими».

В рамках показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже несколько лет назад отказались от демонстрации настоящего меха. «Это было осознанное решение, связанное именно с этикой вопроса, — поясняет Шумский. — Многие участники недели моды, в том числе российские, следуют принципам устойчивого развития, поэтому нам важно форматировать мероприятие так, чтобы оно резонировало с эстетикой молодых дизайнеров нового поколения».

Мех без меха и вреда для природы

Дизайнер Юлия Иванов, основатель бренда Unicorn Furs, которая делает вещи из искусственного меха, также считает, что индустрии натурального меха пришел конец. «Натуральный мех потерял свои позиции, во многих странах запретили продажу натурального меха, так что даже экологических протестов уже не происходит, — пояснила Юлия. — Ковид добил фермы в Дании и в Европе: это конец индустрии в том виде, в котором она была».

Мех считается неэкологичным не только потому, что при его производстве убивают животных, но и потому, что их шкуры обрабатываются химикатами и формальдегидами, чтобы они лучше хранились. Это делает производство мехов опасным для тех, кто там работает, а также для природы.

«Если натуральную шубу закопать в землю она не разложится, как и пластик, — поясняет Юлия Иванов. — Именно поэтому сейчас многие компании, которые могут себе это позволить, работают с искусственным мехом из переработанного материала — из тех же пластиковых бутылок. Искусственный мех легко переработать, но это дорого».

Кроме того, за искусственным мехом гораздо легче ухаживать, что продлевает его срок службы, добавляет дизайнер. По ее словам, экологичное потребление одежды заключается в том, чтобы носить вещь как можно дольше и не выбрасывать, а передавать кому-то. «Покупателям я объясняю, как правильно стирать и очищать от загрязнения вещи из искусственного меха, почему их нельзя стирать при высокой температуре или сушить на обогревательных приборах, как правильно хранить, на вешалке или в сложенном виде, — поделилась Юлия. — А если вещь разонравилась — лучше ее отдать в секонд-хэнд или друзьям, или на свопе поменять».

Более экологичным можно сделать и настоящий мех, если купить его в сэконд-хэнде, а не в магазине, считает стилист и эксперт по устойчивости в моде Ольга Джонстон-Антонова. «В России еще есть запрос на мех, обусловленный традициями, климатом и менталитетом, — считает эксперт. — Здесь мех еще долго будет популярен. А вот производство шуб из меха животных, выращенных на убой, ради красоты, уйдет. Ведь не обязательно покупать шубу в магазине и убивать зверей — шубы продаются в сэконд-хэндах, их можно переделывать из винтажного меха, это новый тренд».

По словам Ольги, в Берлине, к примеру, такие меховые изделия на барахолках можно купить за гроши и переделать в красивую и модную вещь в ателье. «Есть, конечно, люди, которые никогда не наденут мех, потому что это их принцип. И для них есть много альтернатив. Но зеленкой уже никто не обливает людей в мехах, потому что видят, что шуба явно винтажная, а значит, экологичная», — резюмирует стилист.