Сотрудник «Эрмитажа» разбил нос спутнику блогера Мироновой

Блогер и фитнес-тренер Настя Миронова заявила в своем Instagram, что сотрудник «Эрмитажа» сломал нос сопровождавшего ее молодого человека.

«Сотрудники тоже максимальные звери. Человек захлебывается кровью, а ему говорят покинуть здание», — заявила блогер.

По ее словам, они встали рядом с выходом, чтобы купить билет и вели себя «максимально цивилизованно». Что спровоцировало такое поведение работника музея, она не уточнила.

Накануне нерабочих дней двое жителей Санкт-Петербурга устроили драку в библиотеке на проспекте Ветеранов из-за бесплатных книг, которые можно получить в учреждении. В драке, предположительно, приняли участие 70-летний мужчина и молодой человек «крепкого телосложения», который несколько раз ударил пенсионера.

До этого на улице Рубинштейна пьяные мужчины подрались из-за лошади и напугали животное. Пьяный мужчина увидел на улице девушку, которая предлагала прохожим прокатиться на лошади. Петербуржец попытался залезть на коня, но не устоял на ногах и упал. Это разозлило его товарища и между мужчинами завязалась драка. Все эти события очень испугали животное. Чтобы успокоить лошадь, хозяйке даже пришлось надеть ей на голову пакет.