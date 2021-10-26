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В Греции состоялась свадьба принца Филиппа и дочери владельца элитной авиакомпании

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coutureandroyals/Instagram

В Афинах состоялась религиозная церемония бракосочетания 35-летнего Филиппа — принца Греции и Дании — и 34-летней швейцарской предпринимательницы Нины Флор. Об этом сообщило издание Vanity Fair.

Это — третья церемония у новобрачных. В связи с коронавирусными ограничениями первое мероприятие прошло исключительно в окружении отцов: 80-летнего Константина II и 60-летнего основателя авиакомпании VistaJet Томаса Флора. А второе было в формате скромного брачного торжества, которое в своем доме организовали автор колонок для Vogue Элис Нейлор-Лейленд и ее муж Том.

Отмечается, что невеста была одета в белое шелковое платье из муаровой тафты, которое является измененным вариантом наряда от Chanel коллекции осень-зима 2021. На голове у Нины, принцессы Греции и Дании, была тиара матери жениха — королевы Анны-Марии, которой она досталась в наследство за недели до замужества.

Ранее стало известно, что 26 октября японская принцесса Мако официально вышла замуж за простолюдина Кей Комуро, отказавшись от традиционного свадебного подарка членам императорской семьи за счет государственного бюджета.

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