В Греции 40-летний стилист умер на следующий день после прививки AstraZeneca

В Греции 40-летний стилист Насос Катрис умер на следующий день после получения вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает Naftemporiki.

Мужчину обнаружили мертвым в его доме в пригороде Афин во вторник, 8 июня, после того как он почти сутки не отвечал на телефонные звонки. Днем ранее он вакцинировался препаратом AstraZeneca.

Точные причины смерти выяснит судмедэкспертиза.

Катрис работал в различных ночных клубах Халкиды и Миконоса, в последние годы в Афинах.

Ранее власти Греции подтвердили лишь два случая смерти, связанные с вакцинацией. Председатель Национального комитета по вакцинации в стране Мария Теодориду 31 мая сообщила, что 44-летняя жительница Крита умерла после того, как ей была сделана прививка от коронавируса AstraZeneca, у нее выявили редкий синдромом тромбоза с тромбопенией.

Теодориду рассказала, что это был второй случай смерти в Греции, связанный с препаратом AstraZeneca. Кроме того, случаи после вакцинации подтвердились еще у четырех человек: один из них уже выздоровел, три пациента находятся в больницах.