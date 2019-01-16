Принц Гарри изменил свой образ жизни ради Меган Маркл

Принц Гарри, благодаря влиянию своей супруги Меган Маркл, отказался от ряда вредных привычек. Он бросил курить, пить, начал заниматься йогой и медитацией, сообщает The Sun.

«Все, что Меган сделала, это показала ему (Гарри. – «Газета.Ру»), что есть другой образ жизни, и он стал большим поклонником (этого образа жизни. – «Газета.Ру»)», — сказал один из неназванных друзей Гарри.

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Отмечается, что во время своих недавних выступлений принц Гарри выглядел стройнее.

Королевские источники утверждают, что Меган и Гарри даже строят «плавучую» студию йоги в своем новом доме в Виндзоре.

Ранее сообщалось, что принц Гарри поедет на военные учения по отражению «российской агрессии».