Индустрия помощи: как государство и банки заботятся о малом бизнесе Альфа-Банк создал бизнес-инкубатор для МСП

Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии экономики РФ является одной из основных тем сегодняшней новостной повестки. МСП обеспечивает пятую часть ВВП России, и государство оказывает ему различные меры поддержки. В частности, зонтичное финансирование, где высокую планку задает Альфа-Банк. О том, с какими еще инициативами в поддержку малого и среднего бизнеса выступает кредитное учреждение, — в материале «Газеты.ру».

Роль малого и среднего предпринимательства в развитии экономики РФ активно обсуждалась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего в сентябре этого года во Владивостоке. Государство создало целую индустрию помощи МСП. Количество мер поддержки — 2 тыс. шт.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, меры государственной поддержки сектора МСП доказали свою эффективность: несмотря на пандемию и санкции, удалось не только удержать, но и нарастить численность субъектов МСП.

Господдержка

Количество вновь созданных субъектов МСП выросло с начала года на 5,7% на 10 июля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года до 613 тыс. шт. (без учета новых регионов), свидетельствуют данные кабинета министров.

Сегодня доля МСП в ВВП составляет 20%, поэтому поддержка для этого сегмента крайне важна. Так, по данным Минэкономразвития, получатели господдержки уже спустя год показывают больший рост показателей — по доходу в 2 раза, по занятости в 8 раз.

«Те, кто воспользовался финансовой поддержкой, в 6 раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они быстрее растут, а значит, платят больше налогов, чем те, кто поддержки не получил», — отметил Максим Решетников.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сегодня предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, «которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации».

Особого внимания заслуживает «зонтичный» механизм финансирования. В этом году МСП воспользовались им 7,3 тыс. раз, объем поддержки составил 99 млрд руб., отмечается в сообщении кабинета министров.

Под зонтиком

По данным Корпорации МСП, за 8 месяцев 2023 года Альфа-Банк заключил 3755 кредитных договора с «зонтичным» поручительством на сумму более 43 млрд рублей с обеспечением в виде поручительства Корпорации МСП в размере 21 млрд рублей.

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В результате доля Альфа-Банка в общем объеме всех банков, участников госпрограммы, достигла 35% от общего числа заключенных кредитных договоров. На текущий момент Альфа-Банк первый по общему числу и объему заключенных кредитных договоров с поручительством Корпорации МСП.

Механизм «зонтичных» поручительств — это то, что позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование в свой бизнес, даже при недостатке или отсутствии залога.

«Зонтичные» поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства — до 1 млрд рублей при максимальном сроке — 15 лет. Что важно, поручительства выдаются бесшовно, в одном банковском окне вместе с кредитом.

«Зонтичное поручительство взывает большой интерес у предпринимателей из-за его удобства и доступности. Наша цель – помочь как можно большему числу предпринимателей, – отмечает директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин. – Решение по кредитам до 50 млн руб. предприниматели получают за несколько минут, а деньги поступают на счет в течение дня благодаря автоматизации процесса в банке».

Поручительство предоставляется предпринимателям бесплатно, а сам кредит выдается по сниженной процентной ставке. Это помогает обеспечить льготными кредитами максимальное количество предпринимателей, заключает он.

В помощь малым и средним

Исключительно господдержкой, меры развития сегмента МСП ограничиваться не должны, уверены эксперты. Далеко не каждый начинающий бизнесмен может рассчитывать на госпрограммы и даже кредиты банков. Так, согласно исследованию корпорации МСП, самая частая причина отказа МСП даже в заемном финансировании — срок ведения бизнеса — до 6 месяцев.

Усугубляет ситуацию и рост ключевой ставки ЦБ. В августе на внеплановом заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ставку сразу на 350 б. п., до 12% годовых, а в сентябре до 13%. В то же время, по оценкам Корпорации МСП, наиболее подходящей для МСП является ключевая ставка ЦБ 5%.

Потребность в кредитах у МСП есть. Так только в Альфа-Банке получили более 1 млн шт. заявок на кредиты от предпринимателей. Понимая это, банк запустил первую в России подписку на кредиты для бизнеса. В рамках предложения уже сейчас предприниматели могут оформить подписку на овердрафт или возобновляемую кредитную линию.

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Кредитное учреждение выпустило более миллиона карт для бизнеса — по ним доступны и мгновенные переводы, кэшбэк, есть своя программа лояльности для предпринимателей.

Клиенты могут заработать бонусы за то, что клиенты и так делают каждый день — оплачивают покупки, перечисляют налоги, пополняют счет, пользуются банковской картой, подключают новые сервисы.

Этим банк не ограничился, «Альфа» взяла на себя составление авансовых отчетов для предпринимателей, создала сервис, который помогает руководителям и бухгалтерам упростить формирование отчетности компании.

Также создан сервис «Альфа-Безопасность» — это уникальный набор решений, обеспечивающих защиту предпринимателей от непредвиденных убытков, с помощью которых можно заблаговременно получать уведомления о проверке надзорных органов — чтобы заранее подготовиться.

Больше возможностей

В 90-х годах была инициатива по созданию бизнес-инкубаторов. И сегодня можно сказать, что в Альфа-Банке эта идея реализована для МСП в полной мере. В результате объем клиентской базы малого и среднего бизнеса увеличился в банке с начала года на 8% и составил 1,4 млн клиентов.

Альфа-Банк первым в России отменил комиссию на платежи по эквайрингу для новых клиентов.

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Все это было бы невозможно без понимания роли МСП в российской экономике и применения комплексного подхода. Но особо значимым проектом в условиях развития российских МСП стал Фонд немалого бизнеса Альфа-Банка.

«Увеличение частных инвестиций и переход от количественного к качественному росту сектора МСП составят основу будущего подъема ВВП России», — отметил в рамках ВЭФ Максим Решетников.

Пробиться на конкурентном поле бизнеса «маленьким» игрокам непросто. При этом инвестиции необходимы не только в капитал компаний, как правило, эту роль берет на себя государство, но и в узнаваемость нового бренда и продвижение интересного продукта. Часто предприниматели не могут позволить себе расходы на рекламу. Фонд позволяет МСП еще на этапе развития продвигать собственные услуги, не отвлекая средства на рекламу.

Фонд первоначально запустили с бюджетом 100 млн рублей. По итогам 5 месяцев в Альфа-Банке получили более 10 000 заявок на участие в программе и поэтому приняли решение продлить период действия фонда на весь 2024 год, а также добавить еще 100 млн рублей. Банк организовывает рекламные кампании самостоятельно. Эти деньги банк даст всем, кто просто делает бизнес без стандартных для большинства фондов условий и ограничений.

«Мы хотим, чтобы было больше возможностей для развития, — поясняет Денис Осин. — Нам важен и только что запустившийся стартап, и бизнес с долгой историей». Средства будут направлены на рекламные кампании победителей — то есть фактически на развитие бизнеса.