Управлять доходом: куда вложить новогоднюю премию?

«Газета.Ru» выяснила, куда, помимо стандартного банковского вклада, можно вложить деньги и какой доход можно получить даже с небольших инвестиций.

С повышением ключевой ставки Банком России кредитные организации начали менять условия по вкладам. Однако этот инструмент не всегда подходит, так как часто предполагает, что доступ к деньгам на какое-то время будет ограничен. Рассказываем о том, какие альтернативные продукты предлагает рынок и какую доходность можно по ним получить.

Доля россиян с высоким или средним уровнем финансовой грамотности заметно выросла за последние несколько лет. Так, если в 2020 году таких граждан было 47%, то через два года — уже 57%. Отсюда в стране растет спрос на различные инструменты по сбережению и инвестированию денег.

Если раньше большинство россиян хранили сбережения в основном на депозитах, то сегодня все больше граждан предпочитают сочетать их с накопительными счетами.

Эта тенденция прослеживается с 2021 года. Как докладывал директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов, доля срочных депозитов в общем объеме средств физлиц в банках снизилась с 76 до 65%, а доля накопительных счетов — напротив, стала увеличиваться. В 2023 году эта тенденция продолжается.

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Так, в ВТБ с начала года число клиентов с остатками на накопительных счетах увеличилось на 450 тыс. и приблизилось к 5 млн человек. Прирост составил более 10%.

Накопительный счет или депозит

Накопительный счет от депозита отличается тем, что у него нет требований к сумме открытия и сроку размещения — его можно пополнить на любую сумму и закрыть в любой момент. Точно так же в любой момент можно снять с него деньги, и условия начисления процентов от этого не поменяются. Традиционно доходность у накопительных счетов меньше, чем у депозита, однако ввиду гибкости условий все больше россиян делают выбор в пользу первого инструмента.

Так, в среднем на рынке банки предлагают накопительные счета с доходностью от 2% до 14%. Текущая доходность депозитов находится в диапазоне от 10% до 18%. Но на рынке появляются предложения, которые позволяют существенно увеличить доходность и по накопительному счету.

Так, ВТБ запустил накопительный продукт с начислением процентов на ежедневный остаток, ставкой которого можно управлять самостоятельно. Те, кто ранее не открывал накопительные счета в ВТБ или последние 90 дней держал на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тыс. рублей, первые три месяца будут получать 15% годовых, а затем смогут повысить доходность, оплачивая товары и услуги картами банка и получая пенсию или зарплату в банке.

Ставка, зависящая от клиента

Доходность по новому ВТБ-Счету будет формироваться из базовой ставки, зависящей от клиентского сегмента — розничные клиенты с пакетом услуг «Мультикарта», клиенты ВТБ «Привилегии» или Private Banking «Прайм». С четвертого месяца, а также с первого месяца для тех, кому приветственная ставка будет недоступна, для розничных клиентов базовая ставка составит 7%, для членов ВТБ «Привилегии» — 8%, а для пользователей Private Banking «Прайм» — 9% годовых. Вкладчики смогут увеличить ставку на 2% за получение зарплаты или пенсии в ВТБ. Дополнительные 3% банк будет начислять за ежемесячные покупки по его картам на сумму не менее 10 тыс. рублей для розничных клиентов, 50 тыс. — клиентов «Привилегии» и 100 тыс. — Private Banking. В результате максимальная доходность для них составит 12%, 13% и 14% годовых соответственно.

close 100% Пресс-служба ВТБ

Например, если розничный зарплатный клиент, ранее не имевший накопительные счета в банке, в конце ноября разместит на ВТБ-Счете 100 тыс. рублей, далее в течение года будет пополнять его на 10 тыс. рублей в начале каждого месяца и выполнять условия по тратам по картам ВТБ, то через год при сохранении текущих условий по продукту доход по накопительного счету составит 22 тыс. рублей, а общая сумма на счете составит 242 тыс. рублей.

«До конца года активность вкладчиков усилится: по нашей оценке, приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за 10 месяцев. Этот феноменальный результат обеспечат высокие ставки, сезонные выплаты премий, а также снижение кредитной активности. ВТБ как социально ориентированный банк стремится сформировать прозрачные и понятные для каждого россиянина условия продуктов, которые помогают преумножить средства. Ранее мы ушли от избыточного продуктового

разнообразия в рамках депозитной линейки, запустив вклад-конструктор, а с 26 ноября предложим более простой способ «сконструировать» ставку по накопительному счету. На рынке наступило время вкладчиков, поэтому рекомендуем использовать все возможности получить повышенный доход», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Открыть новый накопительный счет в ВТБ можно будет в отделениях банка и веб-версии ВТБ Онлайн с 26 ноября, а с 1 декабря — в мобильном приложении для устройств на Android.

Банк будет начислять проценты на ежедневный остаток, а выплата дохода — осуществляться ежемесячно. Пополнять счет или снять с него деньги можно будет в любое время без комиссии и без потери ранее начисленного дохода.