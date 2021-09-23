ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на некоторые продукты

ФАС выдала предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» из-за завышенных цен в некоторых супермаркетах, расположенных в Московской области — там, где эти компании занимают доминирующее положение на рынке. Антимонопольная служба выяснила, что стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превысила установленную цену в городских округах, в которых признаки доминирующего положения этих торговых сетей отсутствовали. Ритейлерам дали 10 дней на исправление ситуации — в противном случае им грозит крупный штраф. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения руководству торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». От ритейлеров потребовали снизить цены на продукты в ряде магазинов, расположенных в Московской области. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях.

«Сотрудниками ФАС было зафиксировано завышение розничных цен в магазинах указанных торговых сетей на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья», — пишет газета «Известия».

Антимонопольная служба выяснила, что стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превысила установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения этих торговых сетей отсутствовали.

Компаниям выдали предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен, срок их исполнения – 10 дней. В противном случае ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Внеплановые проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен начались 13 августа. В частности, проверки проходили в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». Предметом проверки выступает антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен.

В ФАС отметили, что в случае наличия такого сговора компаниям может грозить оборотный штраф — в размере до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 трлн рублей.

Расходы россиян растут…

На минувшей неделе — с 13 по 19 сентября — средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 643 рубля: на 11,4% (66 рублей) выше прошлогоднего показателя, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

За этот же период средние недельные расходы россиян составили 5149 рублей, что на 13,6% (615 рублей) больше, чем в аналогичный период 2020 года.

…а доля трат на еду сокращается

В августе 2021 россияне тратили на еду и основные товары повседневного спроса (бытовая химия, предметы гигиены и т.д.) 42,3% своих расходов. Это на 1,3% меньше, чем год назад, и на 6,6%, чем в июле 2021-го.

Также в прошлом месяце на 5% снизился объем «свободных денег» (возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей) в российских семьях. Этот показатель оказался на одном из самых низких значений в 2021 году.

«Индекс снижается в связи с сезонным фактором – началом учебного года. Покупатели увеличили свои расходы на некоторые категории, а количество свободных денег снизилось. Следует отметить, что помимо сезонного фактора в августе наблюдается структурное снижение индекса: его уровень оказался существенно ниже показателей 2020 и 2019 годов», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор компании «Ромир» Инна Караева.