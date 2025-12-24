На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жасмин назвала два своих любимых новогодних блюда

Певица Жасмин заявила, что оливье является ее любимым новогодним блюдом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Жасмин призналась, что не представляет новогоднее застолье без оливье и селедки под шубой. Об этом она рассказала в интервью Life.

«Несмотря на восточные корни, в Новый год у нас царит советская классика. Оливье — обязательно! Без него Новый год не наступит. И, конечно, селедка под шубой — мы ее обожаем. У нас есть забавная семейная особенность: мы накрываем такой щедрый стол с закусками, салатами и соленьями, что до горячего дело просто не доходит», — призналась Жасмин.

Помимо этого, певица рассказала, что главной традицией в ее семье является совместное украшение елки без участия дизайнеров или декораторов. Помимо этого, артистка и ее близкие ходят в баню, а также вместе готовят новогодние блюда.

Жасмин также добавила, что перед праздником любит создавать дома уют с помощью свечей, живых цветов и красивых скатертей.

До этого Жасмин призналась, что ради поддержания красивой фигуры ей приходится строго следить за своим питанием. По словам певицы, она три раза в неделю занимается спортом, а также старается не есть сладости, фастфуд и тяжелую пищу.

Ранее Жасмин рассказала, за что ее стыдит Татьяна Навка.

