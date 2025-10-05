На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна дата выхода фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Фильм «Простоквашино» выйдет в Новый год
Сергей Петров/Global Look Press

Фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино» выйдет в Новый год. Об этом сообщила студия «Союзмультфильм» на YouTube.

Премьеру картины покажут 1 января 2026 года в кинотеатрах России.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход первого трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Татьяна Орлова, Владимир Сычев, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина.

В сентябре певец Дима Билан принял участие в новом эпизоде мультсериала «Простоквашино». Музыкант появился в премьерной серии нового сезона. В эпизоде артист помог почтальону Печкину сделать сюрприз для няни Маргариты Егоровны. Певец также исполнил свой трек «Молния».

Ранее сообщалось, что Путин может появиться в «Простоквашино».

