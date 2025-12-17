Первый бой Macan в элитном спецназе Росгвардии попал на видео

Shot: рэпер Macan поучаствовал в спарринге с сослуживцем по элитному спецназу

Рэпер Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) поучаствовал в первом спарринге с сослуживцем по элитному спецназу Росгвардии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание опубликовало видео с боем. В ролике видно, что на солдатах надеты средства защиты. Macan и сослуживец дрались в боксерских перчатках.

15 декабря Macan рассказал, что обучается во время прохождения срочной службы управлению дронами. Певец показал, как в компании сослуживцев изучает интерфейс беспилотного летательного аппарата.

В ноябре Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе. Косолапову предстоит пройти курс молодого бойца вместе с остальными новобранцами. Курс включает в себя физическую, огневую и специальную подготовку.

Ранее Юрий Лоза рассказал о своей службе в армии.