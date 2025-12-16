На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Плаксина о примирении с Успенской: «Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художница Татьяна Плаксина, дочь певицы Любовь Успенской, рассказала о примирении с матерью после долгого конфликта. Ее цитирует «Пятый канал».

Открывшая персональную выставку Плаксина призналась, что долго болела и физически, и морально, и духовно.

«И мне не хватало такого лица, которое мне бы сказало, что наверняка, наверняка все будет хорошо», — отмечает она.

Известно, что несколько лет назад дочь обвиняла переживавшую из-за ее зависимостей мать в гиперопеке. Сейчас Плаксина признает, что была не права, и находится в прекрасных отношениях с Успенской.

«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха. Я в это верю, я это видела на своем примере», — сказала она.

Накануне Успенская рассказала, что Новый год с детства является ее любимым праздником. Однако в последние годы, по словам артистки, ей становится все сложнее создавать новогоднее настроение, а главное для нее — провести этот день с родными.

«Мой ребенок — самое главное для меня, — подчеркнула певица. — Перед Новым годом у меня будет много выступлений, но сам праздник я проведу дома с родными».

Ранее Плаксина заявила, что избранник должен ее вдохновлять.

