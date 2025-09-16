На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Кривого зеркала» высмеял молодежь за критику Петросяна

Комик Морозов заявил, что в карьере всем обязан Петросяну
true
true
true
close
Natalya Loginova/Global Look Press

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, за что благодарен своему коллеге Евгению Петросяну.

«Это мой, можно сказать, сценический отец с 1999 года. Мы в одной связке, он и наставник, и режиссер. Другом, наверное, я постесняюсь его назвать, тем не менее он меня и в жизни много раз выручал именно как друг... Петросян сделал меня как артиста эстрады, я ему всем обязан», — заявил Морозов.

Комик добавил, что считает Петросяна человеком-эпохой и не понимает критику в адрес легендарного юмориста со стороны молодежи:

«Вряд ли бы ему понравилось, если бы я назвал его великим. Но в кулуарах мы его называем маэстро. Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально — человек-эпоха. Еще с Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то про «петросяновщину». У человека с 60-х годов очереди в кассу за билетами».

Евгений Петросян 16 сентября отмечает юбилей — народному артисту РСФСР, создателю «Кривого зеркала» исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что раскрыт многомиллионный гонорар и условия Евгения Петросяна на корпоративах.

