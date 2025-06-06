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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: «Герой боевиков!»

Актер Круз включен в Книгу рекордов Гиннесса за 16 прыжков с горящим парашютом
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Paramount Pictures

Актер Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом. Об этом сообщает CNN.

«Том не просто играет героев боевиков — он сам герой боевиков!» — заявил главред Книги рекордов Гинесса Крейг Глендей.

Накануне на официальном канале Paramount Pictures появился ролик, как Том Круз совершил 16 прыжков с горящим парашютом на съемках фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Аппарат для торможения в воздухе специально обрабатывали горючим веществом, чтобы тот вспыхнул в воздухе. В полете Круз также следил за правильным положением камеры и тем, чтобы парашют не закрутился.

Недавно режиссер Кристофер Маккуори признавался, что самый безумный трюк «Миссии Невыполнима 8» с полетом на винтовом самолете без парашюта возник, когда он показал Крузу видео из TikTok.

«Отказываю ли я Тому в его идеях? Нет. Жалею ли я о том, что соглашаюсь на них? Да!» — отмечал постановщик.

Накануне стало известно, что «Миссия невыполнима: Финальная расплата» замкнула тройку лидеров в кинопрокате России. Отмечалось, что лента уже заработала 46 млн рублей в странах СНГ без учета России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом требуют отменить в России.

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