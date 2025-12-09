На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер итальянский певец Сандро Джакоббе

Итальянский певец и актер Сандро Джакоббе умер в возрасте 75 лет
Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images

Известный итальянский певец Сандро Джакоббе умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает местное издание Il Sole 24 Ore.

Мужчина скончался 5 декабря. Сообщения о смерти Джакоббе подтвердили его родные. Свои последние дни музыкант провел дома, в кругу семьи. В течение последних нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

На данный момент время и место прощания с композитором неизвестны.

Помимо музыкальной карьеры, Джакоббе также занимался актерской карьерой, включая участие в съемках кино и телешоу. Кроме того, он писал к ним саундтреки.

Мужчина известен своими композициями в жанре романтических баллад.

Его самые известные песни «Signora mia» и «Gli occhi di tua madre» в течение нескольких месяцев возглавляли национальные и зарубежные хит-парады в 1970-е и 1980-е годы.

Сандро Джакоббе родился в Генуе 14 декабря 1949 года. Творческую карьеру он начал в 1970-х.

Ранее внезапно скончался лучший Дед Мороз России.

