«Никак не получается»: Киркоров мог отказаться от лечения ради концертов

Народный артист России Филипп Киркоров вынужден был перенести запланированный восстанавливающий курс лечения из‑за насыщенной предновогодней работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на источник из команды певца.

«Филипп — настоящий артист, он без сцены и съемок не может. Тем более перед новогодними праздниками горячая пора. Думаю, уже после праздников он выделит время на процедуры, а сейчас никак не получается», — высказался инсайдер.

При этом Telegram‑канал отмечает, что артист якобы «отказался от лечения и не соблюдает рекомендации медиков». Однако официальная позиция певца и его представителей неизвестна: ни сам Киркоров, ни его представитель публично информацию о необходимости лечения не подтверждали.

Также «Свита короля» не называет точные сроки возобновления лечебного курса.

В ноябре глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Позднее эту информацию опровергла представитель артиста Екатерина Успенская. Она отреагировала на сообщение словами: «Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова?»

