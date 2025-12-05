Ольга Бузова дала совет, как справляться с недосыпом перед Новым годом

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что для того чтобы спать по три часа и оставаться бодрым, нужно немного пожаловаться.

Бузова призналась, что на протяжении долгого времени боялась рассказывать кому-либо о своем загруженном графике и недосыпе. Однако позже певица осознала, что говорить об этом важно и полезно.

«Не переживайте, тяжело всем. И все-таки, когда ты немножко пожалуешься, становиться легче. Я раньше очень сильно этого стеснялась и очень сильно боялась. Думала: «Нет, я сильная, я справлюсь, меня так возбуждает, что все в шоке от моей работоспособности и никто не понимает, как я сплю по три-четыре часа»», — поделилась Ольга.

Телеведущая отметила, что считает приемлемым немного пожаловаться и «поныть». При этом Бузова не хочет говорить о тяжести предстоящего месяца или года. По ее словам, загруженный график вызывает у нее огромную любовь и желание радовать своих поклонников.

В ноябре Бузова рассказала о своей хронической усталости. Она призналась, что испытывает проблемы с пробуждением и постоянно чувствует усталость, которая только накапливается. По словам певицы, справиться с таким состоянием ей не помогает ни кофе, ни патчи, ни контрастный душ.

