На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ольга Бузова дала совет, как справляться с недосыпом перед Новым годом

Певица Ольга Бузова призналась, что раньше боялась рассказывать о своем недосыпе
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что для того чтобы спать по три часа и оставаться бодрым, нужно немного пожаловаться.

Бузова призналась, что на протяжении долгого времени боялась рассказывать кому-либо о своем загруженном графике и недосыпе. Однако позже певица осознала, что говорить об этом важно и полезно.

«Не переживайте, тяжело всем. И все-таки, когда ты немножко пожалуешься, становиться легче. Я раньше очень сильно этого стеснялась и очень сильно боялась. Думала: «Нет, я сильная, я справлюсь, меня так возбуждает, что все в шоке от моей работоспособности и никто не понимает, как я сплю по три-четыре часа»», — поделилась Ольга.

Телеведущая отметила, что считает приемлемым немного пожаловаться и «поныть». При этом Бузова не хочет говорить о тяжести предстоящего месяца или года. По ее словам, загруженный график вызывает у нее огромную любовь и желание радовать своих поклонников.

В ноябре Бузова рассказала о своей хронической усталости. Она призналась, что испытывает проблемы с пробуждением и постоянно чувствует усталость, которая только накапливается. По словам певицы, справиться с таким состоянием ей не помогает ни кофе, ни патчи, ни контрастный душ.

Ранее Ольга Бузова призналась, что мучает мужчин в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами