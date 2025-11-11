На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ольга Бузова призналась, что мучает мужчин в отношениях

Певица Ольга Бузова заявила, что ее мужчины часто испытывают ревность
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в разговоре с «Пятым каналом», что мучает мужчин, уделяя все свое внимание карьере.

По словам Бузовой, она предпочитает выбирать себя и ставить в приоритет развитие карьеры, а не отношения с противоположным полом. Певица отметила, что такое большое количество работы мучает ее избранников.

Телеведущая добавила, что такой образ жизни нередко заставляет ее мужчин испытывать ревность. При этом Бузова отметила, что все бывшие партнеры были крайне подвержены этому чувству.

«Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: «Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?» Такая ревность приятна. А когда ревность за гранью, она, конечно, рушит отношения», — поделилась исполнительница.

Ольга Бузова состояла в браке единожды. Супругом певицы был с экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Пара жила вместе на протяжении четырех лет и развелась в 2016 году.

Ранее Ольга Бузова заявила, что готова к серьезным отношениям.

