Ольга Бузова пожаловалась на хроническую усталость

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своей хронической усталости.

Бузова призналась, что в последнее время испытывает проблемы с пробуждением. Артистка постоянно чувствует усталость, которая только накапливается. Певица предположила, что испытывает недомогания из-за своего режима сна. Знаменитость спит по пять часов в день.

«Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати», — поделилась телеведущая.

В октябре Бузова призналась, что не готова бросить свою карьеру ради будущего мужа. Артистка объяснила, что не может отказаться от любимого дела. Она уверена, что нужно находить баланс между работой и личной жизнью.

«Нужно делать только то, что ты по-настоящему хочешь. Чтобы потом, спустя годы, ты не винила себя в упущенных моментах, не винила его, что он тебя заставлял варить борщи до трех утра, а испытывала только чувство благодарности», — отметила певица.

