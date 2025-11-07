В США произошла трагедия с Джеймсом Макэвоем на съемках фильма ужасов

Техника Джеймса Траппера Макэвоя не стало во время съемок независимого фильма ужасов. Об этом New York Post.

Макэвой работал в проекте «Kill Me Now» с сценическим такелажем — различными тросами, кранами и прочими воздушными приспособлениями. Съемки проходили в Новом Орлеане, штате Луизиана. Полиция сообщила, что мужчину ударило током во время столкновения с линией электропередачи 3 ноября. В результате техника не стало.

Ведущий продюсер проекта Линн Гилман Уильямс передала соболезнования родным и близким мужчины. Она отметила, что съемочная группа опустошена из-за кончины техника.

«В это трудное время наши сердца с его семьей, друзьями и всеми, кто знал его и работал бок о бок с ним», — поделилась продюсер.

Джеймс Траппер Макэвой работал над такими проектами, как «Контрабанда», «Мгла», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Я люблю тебя, Филлип Моррис» и «Иллюзия обмана». Он также входил в профсоюз, объединяющий технический и обслуживающий персонал кино-и телестудий.

