«Пристанище мракобесия»: в здании «Ленфильма» прошла «полуголая вечеринка»

В бывшем здании «Леннаучфильма» состоялась вечеринка, на которой «полуголые молодые люди в масках отплясывали и целовались на сцене». Об этом сообщает 78.ru, публикуя кадры с мероприятия.

Событие произошло в ночь с 11 на 12 октября. На видео с подготовки к вечеринке, которые один из организаторов разместил в своем Telegram-канале, можно заметить кинозал и коробки с кинопленкой.

«В тот же вечер здание «Леннаучфильма» превратилось в пристанище «мракобесия» и непристойного поведения», — говорится в статье.

Telegram-канал «Питер Live» добавляет, что мероприятие состоялось в честь дня рождения Kontrkult. Люди по полтора часа стояли в очереди, чтобы попасть на рейв-вечеринку.

В то же время некоторые интернет-пользователи не согласились с тем, что мероприятие было неподобающим.

«Разве один человек без футболки — это полуголый показ?», «Где тут нарушение традиционных ценностей?», «Люди просто отдыхают» — написали они под постом.

