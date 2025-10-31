«Няне Оксане» пришлось перецеловать 20 мужчин

Актриса Олеся Иванченко в новом выпуске шоу «Кстати» рассказала, что на пробах к сериалу «Няня Оксана» ей пришлось перецеловать 20 мужчин. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

В комедийном сериале «Няня Оксана» юмористка и ведущая шоу «Натальная карта» Иванченко исполнила дебютную главную роль — девушки, которую бросает жених, и она устраивается няней в семью богатого ресторатора.

«У меня были пробы с 20 партнерами, и я 20 раз целовалась. Там был как бы такой чмок, но такой основательный чмок, у меня были такие позывные с режиссером, если я с кем-то не очень хотела целоваться, я говорила, что мне холодно», — раскрыла секрет она.

Иванченко заверила, что во время съемок команда сериала отнеслась к ней по-доброму.

«Помогали. Мой партнер Витя Хориняк тоже мне помогал», — добавила она.

Сериал «Няня Оксана» — новая версия культового ситкома «Моя прекрасная няня», в котором главную роль играла Анастасия Заворотнюк. Премьера сериала состоялась в сентябре 2025 года.

