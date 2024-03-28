Телохранителю Гене из «Универа» экстренно провели операцию в Москве

Актеру и спортсмену Андрею Свиридову, известному по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», экстренно сделали операцию в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Свиридова госпитализировали из-за инфицирования на фоне другого хирургического вмешательства. Отмечается, что инфекцию в организм звезды «Универа» занесла оставшаяся в животе нитка, которая затем начала гноиться. Свиридов вызвал медиков сразу же после того, как почувствовал боль. Позднее врачи провели ему повторную операцию и удалили причину инфекции.

Mash подчеркивает, что Свиридов также страдает от сахарного диабета, из-за чего вынужден принимать инсулин.

Ныне известный актер стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридов ушел из спорта из-за травмы и поступил в актерскую школу в Лос-Анджелесе, где получил свои первые роли.

В феврале актер рассказал в интервью «Газете.Ru», как попал в сериал «Универ».

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