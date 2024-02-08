«Мы круче Голливуда!» Интервью чемпиона Европы и звезды сериала «СашаТаня» Андрея Свиридова Баскетболист и актер Свиридов: России нужны свои турниры — ни к чему нам Европа

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов рассказал в интервью «Газете.Ru», как «коррумпированность, предвзятость и русофобия» препятствуют возвращению россиян и белорусов на международную арену, вспомнил, как обсуждал баскетбол на съемках с Робби Уильямсом и удивлялся скромности Энрике Иглесиаса, а также раскрыл, какие перемены ожидают его героя — охранника Гену — в продолжении культового сериала «СашаТаня», которое выйдет на канале ТНТ 12 февраля.

«Получить народную любовь было трудно»

— Вы играли в баскетбол на очень высоком уровне, а затем успешно перешли в актерство. Как вам удалось совершить такую смену профессии? С какими трудностями столкнулись?

— С восьми до 25 лет моя жизнь была связана с баскетболом, кое-какие заслуги есть, но баскетбол — это командная игра, так что это заслуги и команды, и тренеров. А еще я родился 27 марта, в День театра, и ощущение того, что внутри меня есть гораздо больше, чем снаружи, — а снаружи я был высокий и большой мальчик, — подтолкнуло меня к мечте о кино и Голливуде.

Самой главной сложностью было определиться, чем я хочу заниматься. А потом трудности были связаны с тем, чтобы назвать себя, профессионального спортсмена, профессиональным актером. Это накладывало обязательства, и за то, что я называю себя актером, я должен был отвечать перед собой. Одно дело — отучиться, а другое — начать сниматься, получить народную любовь. Это тоже было трудно.

— Для российского зрителя одним из самых ярких персонажей, воплощенных вами на экране, стал герой сериалов «Универ» и «СашаТаня» — Гена. Как вы получили приглашение на эту роль?

— Роль я получил через пробы. До этого я снимался в «Нашей Раше», был знаком с создателями. На пробах у нас с Алексеем Климушкиным, исполнителем роли Сильвестра Андреевича, возникла некая химия. Он импровизировал, я подхватил, все рассмеялись, — случилось волшебство на площадке, дуэт собрался.

— Какая забавная история со съемок сериала вам запомнилась больше всего?

— Сейчас и не вспомню, прошло много времени, поэтому у меня остались скорее эмоциональные моменты. Наверное, самое крутое было во времена первого сезона «Универа». Мы еще не понимали, что мы снимаем, но оказалось, что история, придуманная командой сериала, всем понравилась.

А уже через год, когда мы узнали о том, что история будет жить дальше, мы получали бешеное удовольствие на площадке: юмор, подколы друг друга от чистого сердца, и режиссер кричит «стоп!», потому что вся группа смеется… Это были золотые годы, которые врезались в память.

Съемки проходили в искрящейся атмосфере, и зрители ее чувствовали через экран. И все это заслуга команды. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто причастен к созданию проекта.

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— Сериал «СашаТаня» стал самым длинным спин-оффом в истории российского кинематографа. На ваш взгляд, что обеспечивает сериалу такой успех в течение многих лет?

— Зрительская любовь! И креатив авторов, которые придумывают жизнь персонажам. Это работа профессиональной команды, а мы, актеры, играем то, что написано. Надеюсь, мы будем и дальше вас также радовать.

— Уже 12 февраля в 20:00 на канале ТНТ выйдут новые серии «СашиТани». Можете немного раскрыть, какие изменения происходят в характере вашего героя, как он развивается?

— Зрители, которые смотрят наш сериал, заметили, что в последнее время Гена как-то пропал, а в новом сезоне будет крупное возвращение Гены. Смотрите серии, будет интересно, смешно, где-то неудобно, а где-то сломаются стереотипы… Гена при всей своей фактурности и силе может быть и слабым. Не буду больше бросать спойлеров.

«Хотелось бы выйти из образа охранника и бандита»

— Есть ли хоть что-то общее между вами и персонажем Геной?

— Да, конечно, меня уже люди 18 лет Геной зовут, и между нами есть прямая связь. Друзья, те, кто читает это интервью: меня зовут Андрей! А Гена живет на экране. А в остальном — между тем, что написано в сценарии, и тем, что я хотел вдохнуть в своего персонажа, Геннадий и получился. В начале проекта хотелось его сделать немного другим. Но мне кажется, что он свойский, добродушный, пусть не самый умный, но преданный и настоящий. Гена — без фиги в кармане. Во многом мы похожи, но, повторюсь, его образ — это командная работа.

— Благодаря вашей яркой внешности вам предлагают характерные роли. Считаете ли вы, что реализовались как актер, или есть амбиции добиться большего? Есть ли у вас роль мечты?

— Конечно, все актеры — заложники своей игры, фактуры, своих персонажей. Абсолютно все. Если человек физически выделяется, на него вешают ярлык. Роли — да — предлагают однотипные, и, конечно, мне хотелось бы попробовать драму, русские сказки; выйти из образа охранника и бандита. Хочется показать, что человек при всей своей физической мощи может быть слабым. Но, видимо, всему свое время.

Но если бы у меня не было амбиций, я бы не снимался в кино. Иногда мы все плывем по течению, но люди с амбициями чаще всего плывут против. Роль мечты у меня есть, я хочу сыграть в качественном добродушном детском кино — не голливудском, а нашем. Пусть это будет Добрыня, пусть будет Колобок… Хотелось бы сейчас посмотреть такое кино, которое я видел в своем детстве, а я 1975 года рождения.

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— Смотрели недавно прогремевший сериал «Слово пацана»? Если да, то какие остались впечатления? Хотели бы сами сняться в подобном проекте?

— Это очень профессиональная работа, красивая, живая по фактам, не выдуманная. Но мне показалось, что в сериале мало рассказали о том, что практически всех участников группировки убили. А как этот сериал повлияет на молодежь — другой вопрос. У нашего поколения был «Бандитский Петербург», потом «Бригада», потом «Бумер», а сейчас вышло «Слово пацана». Но мы ведь были другими, с более сильными внутренними стержнями. И я надеюсь, что молодежь поиграется в это и вернется в спортивные залы и к учебе, понимая, что это просто кино. Им нужно наслаждаться, а не играть в него. Молодежь, дуйте в зал, будьте умными. Вы сейчас гораздо лучше.

«Если быть честным, мы круче Голливуда!»

— В США вы снимались в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса, причем в последнем случае вам пришлось перевоплотиться в женщину. Насколько это был интересный опыт? Какие остались впечатления от работы с музыкантами такого уровня?

— Было безумно приятно познакомиться с артистами, которые при всей своей масштабности остаются простыми ребятами — и Энрике, и Робби. С каждым была своя история.

Робби Уильямс гремел на весь мир. Перед пробами в его клип мне ничего не объяснили, попросили прочитать какой-то текст, а потом перезвонили и попросили в 7 утра быть на студии. Костюм я увидел потом: клоунские ботинки огромные, бусы, юбка, хотели налысо побрить… Я был чудо чудное. А Робби был Робби, он был легендой и ею остается. Я раз прошел мимо него, два прошел… Мы заговорили, он спросил про мой рост, откуда я родом.

Долго было объяснять американцу, что я из Беларуси, и я сказал, что из России, тем более что для меня это одна страна. И еще сказал ему, что я играл в баскетбол, был чемпионом Европы в 1994 году. А Робби ответил: «Врешь, тогда беларусы выиграли!» И я подумал: «Офигеть, нам есть о чем поговорить».

Оказывается, звезды с экрана могут быть обычными, добрыми, скромными людьми. И Энрике такой же. На съемках его клипа я увидел, как он из обычного парня, с которым ты общаешься, по команде режиссера превращается в суперзвезду и секс-символ, полностью уходит в образ.

Я только начинал свою карьеру, мне это было очень интересно, и мне повезло увидеть это в Голливуде. Вернувшись домой, я застал и нашу старую гвардию артистов — Лев Дуров, Юрий Назаров, Андрей Краско… Они принимают артистов в свой круг и общаются на равных. Где-то мы, наверное, уступаем Голливуду — например, в раскрученности на весь мир. Но вообще, если быть честным, мы круче! Нам бы сюда те деньги, которые там вкладываются в кино… Пускай кино процветает и несет доброе, вечное, не дает забывать об истории, любви, семье.

close 100% Личный архив Андрея Свиридова

— Вы выступали со стендапом. Есть ли планы вернуться в эту сферу?

— Нет, таких планов нет. Я хотел просто попробовать, было прикольно — новая энергетика, новый опыт. Хотел — получил.

— Что в целом думаете о развитии стендапа и юмора в России? Смотрите какие-нибудь телевизионные или YouTube-проекты?

— Стендап у нас вышел из КВН, из него же вышли ребята, которые зарядили своим талантом целые телеканалы. Когда пришел стендап, он притянул за собой новые шоу, их много, они смешные. Я обожаю стендап — и мужской, и женский. Думаю, шутки не должны быть ниже пояса, хотя и над этим тоже можно пошутить. Желаю процветания нашим стендап-шоу, чтобы люди продолжали смеяться.

— Хотели бы прийти в шоу «Что было дальше»?

— Это вызов! Нужна не только импровизация и смелкалка, нужно противостоять ведущим, которые тебя топчут… Но, наверное, это был бы интересный опыт. Главное — понимать, что все это шоу.

«Идет война против всего русского»

— Российские и белорусские спортсмены по-прежнему остаются отлученными от мирового спорта. Как вы это воспринимаете? Верите ли, что ситуация скоро изменится к лучшему?

— Нет, не верю, что в скором времени ситуация изменится. Идут слоны, а моськи лают… Правит коррумпированность, предвзятость, русофобия, продажность начальства, которое управляет европейскими соревнованиями. Идет война против всего русского, люди боятся. Но кто не с нами — тот против нас. Мы сильнее. Нужно организовывать свои соревнования — не нужна нам эта Европа. И не нужно ждать, что нас пустят назад. И в конце концов все встанет на свои места.

— Насколько отсутствие российских команд, по вашему мнению, ослабляет мировой баскетбол?

— Если честно, это палка о двух концах. Баскетбол у нас есть, у нас футбола нет. Выходя на соревнования серьезного уровня в баскетболе, Россия занимала достойные места. Ослабление идет с двух сторон, но мы, наверное, теряем чуть больше…

— Многие спортсмены отказываются пожимать руки россиянам и белорусам. Чем бы вы объяснили такое поведение атлетов?

— Да ничем. Тут все просто: это политика и внутренние качества человека. Кто-то боится, что его накажут в своей стране, кто-то — русофоб или завистник. В спорте зависть есть. Но есть и достоинство, и уважение. Поэтому есть и люди, которые подходят и жмут руки. Нельзя всех грести под одну гребенку.

Мы в сложной политической ситуации, но есть ребята и девчонки, которые уважают российских и белорусских спортсменов. Когда Беларусь стала чемпионом Европы в 1994 году, команда из Испании, которая должна была всех порвать, не вышла получать медали за третье место. Гордыня. Это проявлялось во все времена.

— На фоне запрета на выступления на международных турнирах многие атлеты меняют спортивное гражданство.

— Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает свое решение. Я не буду судить того, кто поменяет гражданство ради спортивной карьеры, и того, кто может спортивную карьеру потерять ради своей страны. Здесь не может быть однобокой позиции, как и в том, делать девушке аборт или нет. Мы не вправе советовать другим. Раньше тоже так было. И европейцы принимали наше гражданство, чтобы выступать у нас, это такие внутренние дела спорта. Но раньше на них не обращали внимания, а сейчас стали обращать. Наши атлеты — сильные, и я всем желаю удачи и сделать правильный выбор.

— Возвращаясь к баскетболу, почему, на ваш взгляд, в НБА не появилось новых российских звезд после Тимофея Мозгова?

— Мало платят. Наши уже поняли, что в России платят больше.

— Если говорить о вашей спортивной карьере, не сожалеете ли, что травмы ее прервали?

— А как можно жалеть о том, что уже произошло… Если вернуться к «Слову пацана» — я парень с улицы, я видел, как дерутся район на район, старшие нас гоняли во дворах. Была поговорка: «Если бы у королевы были яйца, был бы король». В жизни происходит так, как происходит, жалеть не надо, надо двигаться дальше.

Я рад, что мне не пришлось делать операций, рад, что осилил путь к своей мечте сниматься в кино и нахожусь на своем месте.

Ни о чем не жалею, мне повезло, а везет тому, кто везет! Я сам себе с божьей помощью дал шанс.

Когда-то давно отец мне сказал, что в любой профессии, чем бы ты ни занимался, 10 лет ты тратишь на то, чтобы заработать имя. А потом имя начинает работать на тебя. Я сначала не особо это понял, а это оказалось правдой. 10 лет занимает становление профессионала. Жалеть ни о чем не надо, жизнь идет поэтапно.

Одни двери закрываются, другие открываются, нужно просто понимать, что когда новые двери открываются, вас ждут еще 10 лет набивания шишек. Но бояться не надо, пускай новое приносит вам только позитивное.

Желаю всем быть добрыми, человечными, чаще улыбаться, не забывать говорить близким, что вы их любите. И давайте не забывать о том, что мы живем в самой великой стране. Я покатался по миру, и я счастлив быть дома.