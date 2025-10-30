В честь Всемирного дня балета в соцсети VK покажут эксклюзивные трансляции постановок

В честь Всемирного дня балета VK запускает балетную неделю, сообщила пресс-служба соцсети.

С 30 октября по 6 ноября для пользователей в VK Видео пройдут эксклюзивные трансляции постановок от Бурятского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра оперы и балета, Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана, Мариинского театра (Приморская сцена) и других российских театров.

В проекте также участвуют авторы «ВКонтакте» и «Дзена». В VK Видео появятся записи и трансляции спектаклей, интервью, документальные фильмы, подкасты и закулисные истории.

В Дзене запустится специальный канал, посвященный балету. В сервисе «Другое Дело» появится специальная категория тестов по теме культуры. Пользователи смогут проверить свои знания о мире балета и получить шанс выиграть призы.

Одним из центральных событий недели станет выступление международного фестиваля DANCE OPEN, которое начнется с премьеры — видеоверсии Гала-концерта звезд мирового балета.

Также Гостелерадиофонд поделится архивными записями с легендами советской сцены Надеждой Павловой и Вячеславом Гордеевым в одноактных балетах «Гамлет» и «Орфей».