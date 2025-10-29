Уголовное дело актрисы Тарасовой направили в суд

Уголовное дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседеника агентства, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала рассмотрения пока неизвестна.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

19 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова рискует потерять элитную квартиру в Москве из-за долгов. По данным журналистов, задолженность артистки за коммунальные услуги составляет 30 тыс. рублей. Дорогостоящую недвижимость недалеко от Патриарших прудов в Москве Тарасова приобрела в 2022 году в ипотеку на 30 лет. Рыночная стоимость жилья составляет 100 млн рублей.

Ранее юрист рассказал о вмешательстве Израиля в дело Аглаи Тарасовой.