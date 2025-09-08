На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал о вмешательстве Израиля в дело Аглаи Тарасовой

Юрист Соловьев: израильский паспорт Тарасовой может находиться у следователей
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Юрист Иван Соловьев рассказал о возможном вмешательстве Израиля в дело задержанной актрисы Аглаи Тарасовой из-за наличия израильского паспорта. Его цитирует aif.ru.

По словам специалиста, Израиль, гражданство которого есть у Тарасовой, не сможет вмешиваться в ситуацию Тарасовой, поскольку у актрисы есть гражданство Российской Федерации, она находится на территории Российской Федерации и ее права не нарушаются.

«Если бы она была гражданкой Израиля только по единственному гражданству, то можно было бы говорить о том, что Израиль каким-то образом вмешался бы и мог начать процедуры по экстрадиции ее в Израиль или для отбывания наказания, или для соответствующих судебных процедур и так далее», — сказал юрист.

Также, предположил Соловьев, сейчас израильский паспорт Тарасовой может находиться у следователей, что говорит о том, что она не сможет уехать из страны.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашиш-масло, 5 сентября. Против нее возбудили дело о контрабанде наркотических веществ.

Ранее юрист Евгений Колоколов рассказал, что грозит Аглае Тарасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами