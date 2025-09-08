Юрист рассказал о вмешательстве Израиля в дело Аглаи Тарасовой

Юрист Иван Соловьев рассказал о возможном вмешательстве Израиля в дело задержанной актрисы Аглаи Тарасовой из-за наличия израильского паспорта. Его цитирует aif.ru.

По словам специалиста, Израиль, гражданство которого есть у Тарасовой, не сможет вмешиваться в ситуацию Тарасовой, поскольку у актрисы есть гражданство Российской Федерации, она находится на территории Российской Федерации и ее права не нарушаются.

«Если бы она была гражданкой Израиля только по единственному гражданству, то можно было бы говорить о том, что Израиль каким-то образом вмешался бы и мог начать процедуры по экстрадиции ее в Израиль или для отбывания наказания, или для соответствующих судебных процедур и так далее», — сказал юрист.

Также, предположил Соловьев, сейчас израильский паспорт Тарасовой может находиться у следователей, что говорит о том, что она не сможет уехать из страны.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашиш-масло, 5 сентября. Против нее возбудили дело о контрабанде наркотических веществ.

Ранее юрист Евгений Колоколов рассказал, что грозит Аглае Тарасовой.