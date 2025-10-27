Умерла автор песен Татьяны Булановой

Поэт, автор песен Ирина Севастьянова ушла из жизни в больнице в Сочи. Об этом ТАСС сообщил композитор Дмитрий Прянов.

«Если я не ошибаюсь, ее не стало в субботу, 25 [октября]. Ирина жила в Сочи, лежала в больнице. Там она и скончалась», — сказал собеседник агентства.

Прянов добавил, что причиной смерти Севастьяновой стало онкологическое заболевание. Тело поэта перевезут в Абхазию, поскольку, по словам композитора, автор песен хотела быть похоронена вместе с отцом.

Певец Алмас Багратиони также сообщил о смерти поэта. Он назвал Севастьянову «светлым и добрым человеком». Артист отметил, что она принимала участие в создании таких его композиций, как «По-прежнему твой», «Друг без друга» и «Прощаю».

Севастьянова известна как автор текстов песен заслуженной артистки России Татьяны Булановой, в том числе «Папа», «Я к тебе вернусь» и «Скажи, что хочешь». Также песни на ее стихи исполняли Сергей Куприк, Екатерина Семенова, Марина Девятова и другие.

