Известный американский рэпер привезет жену на свидание в Россию

Американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России и привезет жену сюда на свидание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал источник канала, артист собирается свозить жену в Суздаль или Переславль-Залесский.

Переговоры с T.I. шли около месяца, его гонорар и райдер не раскрывают. При этом из открытых источников известно, что в других странах выступления рэпера обходились организаторам в $500 тысяч.

Концерт в Москве состоится 6 февраля, в Санкт-Петербурге — 8 февраля. Перед концертами состоятся экскурсии по Золотому кольцу. В райдере артиста указаны чай, колонка, две горы сэндвичей, снеки, винегрет без лука, брокколи с чесноком и русский рис с зеленой фасолью.

T.I. записывал фиты с Эминемом, Рианной, Дрейком и Трэвисом Скоттом, среди его хитов — «Whatever U Like», «Blurred Lines», «Live Your Life».

Накануне сообщалось, что рэпер Gucci Mane выступит 13 декабря в Москве.

Ранее стало известно о судьбе московского концерта Канье Уэста.