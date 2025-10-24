На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Литвы могут запретить концерты Моргенштерна

Мэр Вильнюса Бенкунскас потребовал признать Моргенштерна нежелательным лицом
true
true
true
close
mmdcrew/YouTube

Литва может запретить проведение концертов рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на территории республики; с предложением признать артиста нежелательным лицом выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Возмущение Бенкунскаса вызвало то, что Моргенштерн «публично отдает дань уважения Путину» и «не может ответить, чей Крым».

«Недостаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов <...>. Поэтому я обратился в министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц», — заявил градоначальник.

Он также призвал проверить организаторов концерта рэпера на предмет «нарушения информационной безопасности Литвы».

Вильнюсский концерт российского музыканта должен состояться 29 ноября.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

Ранее на Украине назвали Моргенштерна и Инстасамку угрозой нацбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами