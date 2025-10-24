Власти Литвы могут запретить концерты Моргенштерна

Литва может запретить проведение концертов рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) на территории республики; с предложением признать артиста нежелательным лицом выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Возмущение Бенкунскаса вызвало то, что Моргенштерн «публично отдает дань уважения Путину» и «не может ответить, чей Крым».

«Недостаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов <...>. Поэтому я обратился в министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц», — заявил градоначальник.

Он также призвал проверить организаторов концерта рэпера на предмет «нарушения информационной безопасности Литвы».

Вильнюсский концерт российского музыканта должен состояться 29 ноября.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

Ранее на Украине назвали Моргенштерна и Инстасамку угрозой нацбезопасности.