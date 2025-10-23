На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Плавки Джеймса Бонда выставили на аукцион

Плавки Дэниела Крейга в роли Бонда продали за 235 тыс. рублей
Sony Pictures

Плавки Джеймса Бонда продали на аукционе. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о синих плавках, в которых Дэниел Крейг появился в роли Бонда в фильме «007: Координаты «Скайфолл». Элемент одежды продали в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, за £2157 (около 235,5 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Отмечается, что торги начались со £150 (16 380 тысяч рублей).

3 апреля издание Deadline сообщило, что киностудия Amazon MGM приступает к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде. Продюсерами выступят Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби») и Дэвид Хейман (серия фильмов о Гарри Поттере).

Представительница Amazon уверена, что будущий фильм станет «невероятным партнерством» для таких «легенд кинопроизводства», как Хейман и Паскаль.

О том, кто может заменить Дэниела Крейга в предстоящем фильме, по-прежнему неизвестно. В начале марта СМИ сообщали, что Amazon рассматривает Кристофера Нолана на место режиссера следующего фильма про Джеймса Бонда. Постановщик не раз заявлял о желании снять фильм про агента 007, поскольку является фанатом бондианы.

Ранее сообщалось, что еще один музей во Франции был ограблен спустя часы после кражи в Лувре.

