«У него и табуретка будет играть»: режиссер Николай Бурляев о Никите Михалкове

Режиссер Бурляев назвал Никиту Михалкова выдающимся артистом
Александр Кряжев/РИА Новости

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев в эфире Tsargrad.tv поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с юбилеем. По его мнению, это выдающийся деятель искусств XX и XXI столетий.

«Он когда-то говорил, что у него даже табуретка будет играть, и он это доказал всем нам, 11 актерам, которые играют у него сейчас в спектакле «Двенадцать», включая меня. Мы все были табуретки до того, как он к нам прикоснулся. Сейчас все эти актеры потрясающе играют, потому что это Михалков. Дай ему Бог здоровья», — сказал Бурляев.

Он добавил, что Михалков «знает все про театр и кино, знает все системы, но имеет свою систему — систему Михалкова».

Накануне, 21 октября, Михалкову исполнилось 80 лет. Он известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

