Режиссер Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении режиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, кинорежиссер и председатель общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Никита Сергеевич Михалков награжден орденом за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Народный артист РСФСР известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

