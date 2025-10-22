На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Готова к серьезным отношениям со штампом в паспорте»: Бузова — о личной жизни

Телеведущая Бузова заявила о готовности выйти замуж
МУЗ ТВ

Телеведущая Ольга Бузова на своем «Девичнике» в честь выхода ее новой песни в комментарии «Газете.Ru» рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

«Вот вопрос — какой должен быть мужчина? Да я откуда знаю? Он должен быть. И должен быть мужчиной... В слове «мужчина» уже все заложено», — отметила Бузова.

Также звезда заявила о готовности выйти замуж: «Я хочу замуж, действительно понимаю, что вышла бы замуж. Сыграла бы свадьбу. Да, я хочу свадебное платье. И конечно же, еще один девичник, который доведет меня в итоге к ЗАГСу. Как-то раньше я это отрицала все — наверное, сердце было больным. Было сложно вообще [представить] такое событие с другим человеком. Потому что мы всегда выходим замуж в первый и в последний раз. К сожалению, не всегда это получается. <...> Я сейчас понимаю, что хочу замуж, хочу отношений, готова к серьезным отношениям со штампом в паспорте».

Ольга Бузова состояла в браке единожды — с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым, они прожили четыре года и в 2016-м развелись.

Ранее расческу Ольги Бузовой выставили на продажу за 50 тысяч рублей.

