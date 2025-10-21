На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Семенович рассказала о своем процессе похудения

Певица Семенович призналась, что уколы помогли ей похудеть на 8 кг
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Актриса и певица Анна Семенович поделилась, что начала делать уколы для похудения, потому что долгое время не могла похудеть. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

По ее словам, врачи выявили у нее проблемы со здоровьем — инсулинорезистентность. На фоне этого ей не удавалось сбросить вес даже тогда, когда она мало ела, правильно питалась, занималась спортом и вела активный образ жизни.

«Я пошла к врачу, и мне назначили лечение российским аналогом известного препарата. Я год лечилась им и хочу сказать, что помимо того, что у меня очень улучшились анализы, сахар снизился, я постройнела на восемь килограммов за год достаточно просто и легко, без каких-то там суперусилий. Я продолжала, понятно, не наедаться на ночь, стараться правильно питаться, заниматься иногда кардионагрузками, спортом», — отметила Семенович.

При этом она подчеркнула, что такие препараты можно использовать только после консультации со специалистом.

В апреле 2024 года Семенович заявила, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок. Тогда исполнительница пошла к врачу, который назначил ей российский аналог «Семакса». Знаменитость говорила, что очень довольна результатами.

Ранее сообщалось, что Семенович пришла с возлюбленным в ЗАГС.

