Семенович начала принимать новый препарат для похудения

Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что продолжила свой марафон стройности.

Семенович прошла консультацию у эндокринолога, с которой обсудила дальнейшее похудение без вреда для своего здоровья. У артистки появилась проблема, что у нее встал вес. Для этого врач перевела артистку с русского аналога «Оземпика» на новый препарат. Специалистка похвалила певицу, что та пришла к ней, а не начала заниматься самолечением.

«Я всем говорю, что самолечением заниматься вообще нельзя, потому что мы не знаем, что с нашим организмом! (После обращения ко врачу) мои анализы улучшились. Даже уровень глюкозы в норме. А было по-другому», — поделилась исполнительница.

В апреле 2024 года Семенович заявила, что принимала «Оземпик» для похудения. По словам артистки, она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи, и звезда не стала его «доставать из-под полы», опасаясь подделок. Тогда исполнительница пошла к врачу, который назначил ей российский аналог «Семакса». Знаменитость говорила, что очень довольна результатами.

