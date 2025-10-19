На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дибров посоветовал показывать детям Тарковского

Телеведущий Дибров посоветовал родителям смотреть умные фильмы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил в беседе с изданием «Абзац», что родителям нужно самим развиваться, прежде чем воспитывать детей.

По словам Диброва, детей нужно воспитывать 24/7, а не когда «приходит в голову читать нотации». Артист посоветовал всем родителям беспрерывно читать и смотреть умные фильмы.

«А не идиотские сериалы, которые нумеруются, как спецодежда: «Холоп-2», «Холоп-3», «Физрук-5», «Физрук-7». Нужно смотреть «Преступление и наказание», «Зеркало» Тарковского. Вот это надо детям показывать – то, что тебе прежде всего интересно», — поделился шоумен.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года.

10 октября стало известно, что Дибров, переживающий период после развода, появился в компании молодой рыжеволосой спутницы на одном из закрытых мероприятий в Москве.

27-летняя Анастасия Лущик, певица и преподаватель эстрадно-джазового вокала, присоединилась к шоумену за столиком. Вечер завершился тем, что пара закружилась в танце.

Ранее экс-жена Диброва спровоцировала слухи о беременности.

