«Золотое кольцо» получило госконтракты на 2,2 млн рублей

Театр певицы Кадышевой «Золотое кольцо» получил крупные госконтракты
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» получил крупные госконтракты. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным издания, 15 октября ООО «Театр «Золотое кольцо» получило сразу 4 контракта на общую сумму 2,2 миллиона рублей. Эти контракты поступили Дмитровского района, Коптево, Аэропорт и Филимонковского.

Не уточняется, за какие именно услуги была получена оплата.

Свой театр Надежда Кадышева открыла в 2005 году в здании бывшего кинотеатра «Эстафета».

В сентябре сын Надежды Кадышевой певец Григорий Костюк стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо».

Согласно данным канала, Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

Ранее 26-летняя москвичка продала душу ради концерта Надежды Кадышевой.

