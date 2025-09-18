Сын Надежды Кадышевой получил «Золотое кольцо»

Сын народной артистки Надежды Кадышевой певец Григорий Костюк стал основным владельцем ее группы «Золотое кольцо». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Согласно данным канала, Костюк получил 70% ООО «Театр Золотое кольцо», доля самой певицы составляет 30%. До этого компанией владели поровну Кадышева и ее муж Александр Костюк, однако недавно Костюк-старший передал свою долю наследнику.

За 2024 год прибыль ансамбля составила 2,7 млн рублей, а за последние пять лет «Золотое кольцо» заработало благодаря госконтрактам около 115 млн рублей.

Накануне Киркоров раскрыл секрет успеха песен Кадышевой и Булановой у молодежи. Он высказал мнение, что молодым людям надоело «все это техно» и захотелось «настоящего, искреннего, честного, исконно нашего». Артист отметил, что исполнительницей такой музыки является «потрясающая и трогательная» Буланова, которая искренне, не по заказу, переживает свои песни.

