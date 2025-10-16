На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Женского стендапа» пережила сексуализированное насилие в детстве: «Это был муж родной тети»

Комик Найка Казиева: я ненавидела мужчин после пережитого в детстве насилия
Naika Kazieva/VK

Стендап-комик и звезда шоу «Женский стендап» Найка Казиева призналась, что много лет боролась с последствиями травмы, которую получила в детстве в результате сексуализированного насилия. Об этом девушка рассказала на YouTube-подкасте «Правило 34».

По словам Найки Казиевой, на протяжении долгого времени она неосознанно выбирала в качестве потенциальных партнеров тех мужчин, которые были значительно младше нее. Они казались ей более безопасными.

«Мне 31 год, а моему молодому человеку — 20. Со временем я поняла, что подсознательно выбирала молодых парней, потому что чувствовала себя с ними в безопасности. <…> Впервые я влюбилась в 24 года. У меня всегда была ненависть к мужчинам. Много лет ушло на то, чтобы это преодолеть», — поделилась комедиантка.

Казиева рассказала, что инцидент произошел, когда ей было 2-3 года.

«Это был муж моей родной тети. Это были попытки со мной это сделать, а не полноценный акт. Я отчетливо помню, как физически ощущала что-то неправильное, когда человек поднимал меня на руки, даже будучи ребенком», — отметила она.

Юмористка работала над собой с помощью психотерапии и гипнотерапии. Она призналась, что только два года назад смогла обсудить эту историю с близкими людьми. До этого Казиева винила себя в случившемся.

«Когда я впервые попыталась обсудить это со своей лучшей подругой, то начала задыхаться. Мне понадобилось несколько лет, чтобы высказать всё вслух. Это произошло два года назад. В тот же день я позвонила маме», — отметила она.

