Российский рэпер опубликовал видео с забинтованной головой

Рэпер Гарри Топор перенес операцию по удалению опухоли в мозге
meistermakintosh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский рэпер и участник шоу Versus Battle Гарри Топор (настоящее имя — Игорь Александров) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с забинтованной головой, в котором сообщил о перенесенной операции.

По словам 36-летнего музыканта, новообразование в его мозге обнаружили 13 сентября. Опухоль уже препятствовала оттоку жидкости от головы. В это время исполнитель готовился отправиться в тур.

Гарри Топор рассказал, что мог не выжить из-за водянки (избыточного скопления спинномозговой жидкости в полости черепа, мешающей мозгу нормально функционировать). Нейрохирурги в Санкт-Петербурге сделали ему операцию. Однако после нее рэпер попал в реанимацию с частичной потерей зрения и слуха. Сейчас Гарри Топор восстанавливается и готовится выступать.

«Смотрю на календарь — тур через восемь дней», — отметил исполнитель.

До этого врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали 67-летнюю женщину с гигантской опухолью яичника. Пациентка два года игнорировала постепенное увеличение объема живота. Она обратилась в женскую консультацию, только когда у нее возникли одышка и затруднения при наклонах.

Ранее был назван неочевидный фактор риска рака.

