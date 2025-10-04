Российский рэпер опубликовал видео с забинтованной головой

Российский рэпер и участник шоу Versus Battle Гарри Топор (настоящее имя — Игорь Александров) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с забинтованной головой, в котором сообщил о перенесенной операции.

По словам 36-летнего музыканта, новообразование в его мозге обнаружили 13 сентября. Опухоль уже препятствовала оттоку жидкости от головы. В это время исполнитель готовился отправиться в тур.

Гарри Топор рассказал, что мог не выжить из-за водянки (избыточного скопления спинномозговой жидкости в полости черепа, мешающей мозгу нормально функционировать). Нейрохирурги в Санкт-Петербурге сделали ему операцию. Однако после нее рэпер попал в реанимацию с частичной потерей зрения и слуха. Сейчас Гарри Топор восстанавливается и готовится выступать.

«Смотрю на календарь — тур через восемь дней», — отметил исполнитель.

